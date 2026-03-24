塑膠原料狂飆！五金賣場曝管材、塑膠袋「天天被掃貨」 價格恐一路漲

近期中東地區戰事升溫，牽動全球能源與石化原料價格波動，進一步推升塑膠相關產品成本。五金零售通路商振宇五金（2947）24日表示，面對近期塑膠原料價格持續上揚，相關影響已逐步反映至終端市場，提升塑膠類五金商品與門市服務成本，從民生常見的塑膠袋、吸管，到五金通路中的塑膠水管、PVC水管等用品，近期原料端漲幅約達20%至30%，帶動整體採購成本明顯上升，第一線門市已明顯感受到壓力。

振宇五金指出，塑膠材料為五金產業重要基礎原料，廣泛應用於水電工程、居家用品、建築材料與汽機車零件等領域，隨著石化原料價格走揚，相關產品成本連動攀升，預期後續包括管材、建築材料及部分耐用消費品，皆可能陸續反映價格調整。近期門市幾乎每天都有客人前來掃貨，顯示市場對原物料上漲的反應已逐步浮現，消費者對後續價格變化也已有明顯預期心理。若上游塑膠原料價格持續維持高檔，預估後續塑膠管類用品、建築材料、汽車零件等品項，也都將陸續面臨漲價壓力，五金零售通路勢必同步受到牽連。

除塑膠類五金商品外，門市提供的背心袋同樣面臨成本壓力。振宇五金表示，背心袋屬於服務性商品，主要在提供消費者購物便利，並非以獲利為主要目的；在塑膠原料與製袋成本持續上升下，相關負擔也直接反映到零售現場。對通路業者而言，這不只是單一商品價格波動，而是整體商品結構與門市服務成本同步承壓的現實挑戰。

振宇五金表示，這波塑膠原料上漲所帶來的影響，其實與民生消費高度連動。近期市場上已有不少攤商與零售業者反映，塑膠袋等產品進價頻繁調升，部分袋類漲幅更為明顯，顯示塑膠原料價格波動正逐步從產業端擴散至民生端。未來不只是五金修繕材料，連日常購物、外帶餐飲與家庭用品等，也都可能持續受到影響。

業界普遍憂心，若中東局勢持續升溫，石化原料價格恐怕居高不下，一旦下游產品陸續調漲，勢必將進一步推升民生物價壓力。振宇五金表示，面對成本與市場雙重夾擊，通路端除持續關注商品供應、原料波動與成本變化外，也希望將這波議題轉化為更正向的消費溝通契機。

面對成本上升與消費轉變趨勢，振宇五金表示，除持續關注供應鏈與價格變化外，也將此視為推動消費行為轉型的契機。公司將於門市推動環保購物袋宣導活動，鼓勵消費者減少一次性塑膠袋使用，並透過陳列與櫃檯宣導。