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北車商場標案9強競逐名單遭曝光 台鐵：業者若認權益遭侵害可提告
台北車站商場案上周領標截止，吸引多達9家業者參與，京站總經理王大政今指出，包含微風、京站、潤泰、新光三越、統一、誠品、JR東日本、昇恆昌、新東陽等加入戰局。但外界質疑，現階段曝光參與廠商名單恐有疑慮，對此台鐵公司表示，此舉恐涉及違法營業密罪，若其他業者認為權益遭侵害可提告。
北車商場案上周領標截止，現有經營者微風合約將於今年7月24日到期。王大政今日指出，本次招標業者包含統一、新東陽、新光三越、微風、潤泰、澎澄飯店（昇恆昌）、京站、誠品與JR東日本，九強競逐。其中，新面孔包括新東陽、東日本JR、昇恆昌。
外界質疑現階段曝光投標廠商恐有疑慮。台鐵公司今表示，由於要確認廠商投標文件是否符合資格，因此上周請所有參與廠商檢視投標資料，投標廠商在核對文件的現場會看到彼此；盡管目前屬於台鐵本身的保密階段，但無法保證所有廠商是否都能保密。
對於投標廠商名單遭曝光一事，台鐵表示，並非台鐵員工洩漏，名單曝光台鐵本身無法提告，但京站此舉恐涉及營業秘密罪，其他廠商若認為權益受到侵害可提告，京站自行承擔所有法律責任。
台鐵強調，盡管投標廠商名單遭外流，但台鐵是比照採購法的規格，會以最公正的方式，評選出最優良、對台鐵及民眾最有利的廠商來合作。
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