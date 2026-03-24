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國泰航空續取消中東航班至2026年5月31日
因應中東局勢持續動盪，並讓顧客能及早規劃行程，國泰航空往返杜拜及利雅得的客運航班，將延續取消至2026年5月31日，受影響的旅客可以重新預訂機票、更改航點及退票。
此外，為滿足歐洲航線的上升需求，國泰航空將會在4月份增加三對往返巴黎、三對往返蘇黎世的航班，並於13對往返倫敦的現有航班提供更多機位。
繼續審視航班時間表及潛在的額外運力安排，為顧客提供更多選擇，密切監察局勢發展，保持靈活應對策略。
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