國泰航空續取消中東航班至2026年5月31日

台北車站商場案上周領標截止，吸引多達9家業者參與，京站總經理王大政今指出，包含微風、京站、潤泰、新光三越、統一、誠品、JR東日本、昇恆昌、新東陽等加入戰局。但外界質疑，現階段曝光參與廠商名單恐有疑慮，對此台鐵公司表示，此舉恐涉及違法營業密罪，若其他業者認為權益遭侵害可提告。

2026-03-24 16:54