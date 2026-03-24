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桃機北美轉運市占22.1% 僅次仁川、舊金山航線居亞太之冠

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
桃園機場。圖／聯合報系資料照
桃園機場。圖／聯合報系資料照

全球航空客運市場全面復甦，交通部運輸研究所最新分析指出，以2024年桃園機場直飛北美9個航點為例，來自東南亞經亞太各樞紐機場中轉旅客達982萬人次，其中桃園機場市占率達22.1%，僅次於仁川機場的23.6%，並超越東京羽田、香港及東京成田等主要競爭對手，顯示在區域轉運市場具備競爭優勢。

運研所進一步蒐整桃園、仁川、香港、東京成田、東京羽田及上海浦東等機場旅客路徑資料，分析東南亞經上述樞紐機場轉往北美主要城市的流向，包括洛杉磯、舊金山、西雅圖、芝加哥、紐約及溫哥華等地。就個別航線觀察，桃園往舊金山航線轉運旅客量達76萬人次，居亞太各航線之首，明顯高於排名第二的東京羽田至洛杉磯航線62萬人次。

若以轉運比例來看，前十大航線轉運旅客占比普遍超過七成，其中桃園往舊金山航線為74.7%，顯示該航線具高度轉運導向特性；最高則為東京羽田往芝加哥航線，轉運比例達93.8%。

進一步分析桃園機場各北美航線表現，舊金山航線競爭力最為突出，洛杉磯與西雅圖航線亦具一定優勢；相較之下，紐約航線與其他亞太競爭機場仍存在明顯差距，顯示桃園機場目前優勢集中於北美西岸市場，東岸市場仍有成長空間。

運研所指出，密集航網與航班頻率為發展轉運樞紐關鍵。桃園機場目前於舊金山與洛杉磯航線已具基礎優勢，未來可持續拓展北美航網，包括鳳凰城航線預計2025年底開航、華盛頓航線規劃於今年6月啟航，並強化潛力航線經營、提升高需求航線班次，以縮短轉機時間。同時，透過與航空公司深化策略聯盟，吸引更多東南亞旅客經由桃園中轉北美，進一步縮小與仁川機場差距，鞏固區域樞紐地位。

桃園機場 桃園 東南亞

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