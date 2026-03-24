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京站女王節回饋衝15% 轉攻餐飲拚人流

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
京站總經理王大政宣布啟動女王節檔期，整體回饋率最高上看15%。記者嚴雅芳／攝影
京站總經理王大政宣布啟動女王節檔期，整體回饋率最高上看15%。記者嚴雅芳／攝影

京站（2942）時尚廣場24日宣布啟動女王節檔期，總經理王大政表示，今年看好檔期表現有機會優於去年，主要因國際油價上漲、機票價格攀升，可能影響部分民眾出國意願，帶動消費回流國內。

王大政指出，去年女王節與母親節檔期整體市況不佳，但今年在消費環境變化下，女王節與暑假檔期表現可望較去年改善。

在營運規劃方面，京站今年改裝重點轉向餐飲，與過去兩年以服飾為主不同。王大政表示，隨著消費習慣改變，民眾到百貨公司已從過去「先逛街再吃飯」，轉為「先用餐再逛街」，餐飲比重持續提升，因此今年將針對部分餐廳進行改裝與調整，包括既有品牌升級與新型態餐飲導入，相關改裝預計於上半年陸續完成。

對外拓點部分，京站評估參與母公司日勝生高雄R17開發案。王大政表示，該案位於台積電高雄園區旁，鄰近捷運站，未來將規劃商場空間，預計約四年後才會有進一步進展。至於桃園案，因施工工法調整及土方處理問題，工程進度延後約一年半，目前仍持續進行規劃與評估。另，京站今年1月2日已完成餐飲品牌併購案，正式納入營運體系。

在檔期促銷方面，京站本次女王節推出總價值逾400萬元卡友抽獎活動，並祭出長榮航空三大歐美城市機票大獎，單組價值最高35萬元。檔期優惠包括全館滿4,000送200，化妝品、內衣與香氛滿2,000送200、滿4,000送400（累贈）；首五日再加碼，刷中華郵政或星展信用卡滿4,000再送200，Q卡友滿4,000另加贈100元Qonline券，整體回饋率最高上看15%。

消費 中華郵政 國際油價

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