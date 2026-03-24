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北車商場標案9強競逐 投資7.6億元門檻高拚「不迷路」體驗升級

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台北車站商場示意圖。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
台北車站商場示意圖。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

台北車站商場新一輪經營權標案競爭白熱化。據市場消息，該案上周已完成領標作業，吸引多達9家業者參與，包括現有經營者微風，以及京站（2942）、潤泰（8463）、新光三越、統一（1216）、誠品（2926）等具車站型商場經驗的百貨業者；此外，日系鐵道龍頭JR東日本、專攻機場通路的昇恆昌與新東陽等也首度加入戰局，形成「百貨業者、鐵道體系、免稅通路業者」三方混戰局面。

此次標案條件被視為歷來少見的高門檻。根據招標內容，得標業者須投入至少7.6億元資本支出，且須在2年8個月內完成投資，並需提出完整憑證供台鐵查核；同時，每年固定權利金4,000萬元起跳，另採營收分級抽成機制，隨營收規模提升逐步提高，藉此與業者共享營運成果。

市場關注焦點之一，在於該案喊出年營收上看50億元的目標。不過，多數業者私下評估難度極高。以現行商場營運表現來看，實際營運面積約3,300坪，去年營收約落在29億至30億元，若要挑戰50億元，等同坪效需大幅躍升。業者直言，車站型商場以通勤客為主，缺乏高單價精品帶動，營收天花板相對有限，「用結構來看，要做到50億元並不合理」。

除營收挑戰外，投資金額與回收期也是業者評估關鍵。市場指出，微風深耕北車逾20年，對場域特性、設備狀況與投資節奏掌握度高，無論是大廳空間重整、地坪更新或節慶活動營造，皆累積實戰經驗，被視為最大優勢。像是電扶梯、公共空間與結構優化等大型投資，需精準規劃更新時點，避免設備尚未折舊完成即面臨合約更替，影響投資效益。

值得注意的是，本次也吸引JR東日本等國際級業者參與。業界分析，JR東日本在日本長期深耕「鐵道＋商業＋飯店」整合模式，對車站人流經營與場域開發具高度經驗，此次來台競標，有意複製日本車站商業模式，導入伴手禮街區與高效動線設計，提升整體營運價值，被視為本案最大潛在黑馬。

除投資與營收結構外，台鐵此次更在意的核心，已從「人流」轉向「體驗」。業者指出，北車場域動線複雜，即便長期經營者也坦言，部分出口與路徑仍容易讓人迷路，「10個人有9個半會迷路」，如何提升導引清晰度，成為本次標案關鍵評分項目之一。

業界分析，台鐵更重視的是旅客抵達北車後，能否快速取得資訊、順利轉乘並完成消費，而非單純追求人次成長。因此，各家業者在提案上，均將重點放在「動線優化」與「資訊導引」兩大面向，包括強化指標系統、提升跨場域導引（如連結新光三越、京站、轉運站等節點），以降低迷路率、提升整體消費體驗。

同時，數位與科技應用也成為加分關鍵。業者透露，部分提案已導入互動式裝置與AI應用，例如智慧導購、互動式商品展示等，讓旅客在場域內不僅「找得到路」，也能提升停留時間與消費轉換率。不過，相關規劃仍須待得標後才能正式落地。

誠品 營收 昇恆昌 台北車站

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