元本旅遊攜手銀海郵輪 揭開2027-2028頂奢探險藍圖

元本旅遊攜手銀海郵輪揭開 2027-2028 頂奢探險藍圖從極地到赤道，推出獨家純東格陵蘭「極致號」航次、加拉巴哥「起源號」首度亮相揭密極地客群，六成五在職、企業主占半數。

元本旅遊被譽為高端旅遊領航者也是夢想清單實現者，董事長游國珍24日正式宣布與全球頂奢郵輪龍頭「銀海郵輪」（Silversea Cruises）達成深度戰略合作。重磅發布 2027-2028 年與銀海郵輪合作「從極地到赤道」的圓夢大計畫。

本次合作包含：2027 年 8 月「銀海極致號」（Silver Endeavour）全球唯一「純東格陵蘭」包含船航次，以及 2028 年首度引進專為赤道生態島打造的「銀海起源號」（Silver Origin），開啟加拉巴哥群島這座「活的生物進化博物館」的深度探索。

游國珍表示，繼 2025 年獨家包下「銀海極致號」（Silver Endeavour）寫下 200 位台灣人同遊北極史瓦巴德群島（Svalbard）的壯舉後，24日再度重磅發布 2027-2028 年與銀海郵輪合作「從極地到赤道」的圓夢大計畫。

游國珍本次合作包含2027 年 8 月「銀海極致號」（Silver Endeavour）全球唯一「純東格陵蘭」包船航次，以及 2028 年首度引進專為赤道生態島打造的「銀海起源號」（Silver Origin），開啟加拉巴哥群島—這座「活的生物進化博物館」的深度探索。

銀海郵輪亞洲區銷售總監邱偉森（Kenneth Yau）表示，頂級客群追求的是「簡單與從容」。銀海致力於提供真正的全包式服務，從船員與乘客近 1:1 的黃金服務比，到極致個人化的私人管家制度，確保旅程中不需為瑣事操心。邱偉森強調，亞洲高端市場對探險旅遊的需求正逐年攀升，銀海將極地探險與五星級奢華內裝完美結合，搭配隨船專家團隊的知識饗宴，讓每一次探險都成為生命的深度洗禮。

游國珍指出，元本的核心價值在於「實現夢想」。透過長期與高端客戶的深度對談，元本歸納出頂級族群對於極地探險的三大旅遊動機，首先從「物質擁有」轉向「生命厚度」：追求精神上的絕對滿足；其次，追求「極致稀缺」的特權感：獨一無二的專屬航次更具吸引力；第三，環境變遷下的「最後機會」：氣候變遷帶來的急迫感，提前了圓夢排程。

首度揭露高端探險客群的五大密碼，六成五為在職人士：打破「退休族才去極地」的迷思，高端族群更願意在事業巔峰期解鎖人生清單；女性領導與三代同堂：女性占六成以上。也有高達 12% 的個人獨旅，與三代同堂趨勢皆日益明顯。

此外，高回流潛力： 60-80 歲客群占比最高，將實現清單視為人生大事，具備極強的品牌忠誠度與推薦意願， 40-60 歲族群最具潛力，旅遊預算最高；企業主與醫護專業人士占七成，職業別中 52% 為企業主、18% 為醫療人士。夢想實踐力驚人： 2027 年格陵蘭航次已有 64% 為 2025 年北極包船的回流熟客；尚未開賣的 2028 年加拉巴哥群島預約名單中，更有 41% 是已完成「雙極圓夢」的超級旅人。

高端旅遊領航者元本旅遊董事長游國珍(右)24日正式宣布與全球頂奢郵輪龍頭「銀海郵輪」（Silversea Cruises）達成深度戰略合作。重磅發布 2027-2028 年與銀海郵輪合作「從極地到赤道」的圓夢大計畫。記者黃淑惠／攝影

元本旅遊憑藉逾四成的高回流率，24日活動也邀約團員分享外，也同步發表「未來三年十大圓夢清單」，涵蓋極地、中南美洲文明、歐亞非特殊行程。記者黃淑惠／攝影