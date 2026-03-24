房市寒冬逆勢突圍！去年這三大社區竟周周成交 奪冠社區被建商打包帶走

據《591實價登錄》統計，2025年全國十大交易熱門社區中，台中西屯、屋齡42年的「滿庭芳花園」奪下冠軍，全年累計61件成交；其次是桃園龍潭「太平洋水鄉國際渡假村」與台中北區「美麗殿大廈」，三大社區平均「周周成交」，表現亮眼。

此外，從區域分布來看，新北市淡水一舉拿下近半數席次，在建設利多與房價親民的優勢下，整體買氣相對穩健。

進一步觀察上榜社區，除奪冠的「滿庭芳花園」受建商收購都更帶動交易外，其餘多為戶數千戶以上的大型社區，且普遍具備「低單價、低總價」特性。顯示在資金緊縮、房價高檔盤整的環境下，購屋門檻較低的產品更具市場抗壓性，即便整體市況低迷，仍能維持相對活絡的買氣。

2025年十大熱門社區中，由位於台中西屯、屋齡42年的「滿庭芳花園」奪下冠軍，全年累計61件成交，單價更一舉站上7字頭。

591實價登錄分析，「滿庭芳花園」交易量之所以逆勢爆發，主因在於建商出手收購推動都更整合。該社區坐落西屯核心地段，基地規模達千坪，具備高度開發潛力，也反映出在房市寒冬之下，建商購地轉趨保守，轉而積極布局都更市場的趨勢。

去年同樣維持周周成交的還包括桃園龍潭「太平洋水鄉國際渡假村」與台中北區「美麗殿大廈」，分別成交58件與53件。

591實價登錄指出，前者鄰近石門水庫，具備每坪成交均價1字頭的低單價優勢，成為退休族與休閒置產客群青睞標的；後者則鄰近車站、中國醫藥大學及一中商圈，生活機能成熟，兼具自住與收租效益，帶動交易量能。

若從行政區觀察，新北市淡水區在十大熱門社區中一舉拿下四席，表現最為亮眼，包括「海洋都心」、「淡大財庫」、「宏盛海都2期」與「宏盛水悅」。

第六名為台中西區「城市經典」，社區鄰近美術園道、五權車站，位處成熟蛋黃區，憑藉2字頭房價與套房產品規劃，交易表現平穩。新北汐止「水蓮山莊」雖位於山坡地，但鄰近內湖與南港，就業支撐強勁，加上社區擁有泳池、球場等完整公設，3字頭房價具備吸引力，去年仍繳出43件成交。至於新北三芝「三芝熱帶嶼」，則以1字頭房價與海景宅為賣點，全年達40件交易，吸引退休族與度假型買方進場。