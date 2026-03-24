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北車商場招標「強敵環伺」 新光三越、誠品、JR 東日本等九強搶進

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

北車商場招標案正式開打，現行合約將於今年7月24日到期，九強競逐名單已出爐。據了解，本次參與投標的業者包括統一（1216）、新東陽、新光三越、微風、潤泰（8463）、澎澄飯店（昇恆昌）、京站（2942）、誠品（2926）及JR東日本。

台北車站商場由微風集團經營已長達18年，每年為其挹注約30億元營收。面對此次招標，九大業者皆積極布局、全力備戰；台鐵方面則期望未來商場年營業額可突破50億元，同步帶動服務品質與顧客滿意度提升。

此案規劃為「15＋8年優先議約權」，包含2年8個月的增改修建期，預計吸引民間投資金額不低於7.65億元，旨在將北車打造為兼具AI智慧與國際觀光的城市地標 。

本次招商計畫以「意象再造、魅力美食、魅力購物、國際友善、國際觀光、公益空間、安全環境及AI智慧」為8大發展主軸。除延續現有的美食與伴手禮優勢外，更強調結合多語指標與國際化服務體驗，並納入永續發展（SDGs）與藝文共享空間，轉化北車為具國際視野的公共場景 。

京站 微風 誠品

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