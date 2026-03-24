原料價格大漲 日化品容器業者評估漲價

日化容器業者永裕（1323）表示，近日因上游原料價格漲勢劇烈，料商暫停報價，如戰爭時間拉長，影響可能隨之放大，屆時將評估調整價格。

永裕表示，近日有些料商已經暫停報價，目前正在與客戶溝通。如果時間拉長，確實可能會有漲價需要，目前仍在與客戶討論中。整體而言，塑化上下游成本相線連動，戰爭如持續，相關影響應不容小覷。

針對目前庫存儲備情形，永裕指出，原料、產品平均都會有約三個月左右的庫存，大致都維持90天存貨周轉率，預估到5月為止，仍有庫存。如戰事延續，可能會逐步反應、評估調漲售價。

永裕主要應用的塑化原料涵蓋線性低密度聚乙烯（LLDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）及少量ABS。其中，瓶器主要材料為HDPE；軟管主要材料為LLDPE；寶特瓶主材料則為聚對乙烯對苯二甲酸酯（PET）。ABS也有少量應用。據3月19日市場報價顯示，LLDPE報價來到每噸950美元，HDPE每噸1,040美元，ABS每噸1,740美元。

永裕主要產品包含塑膠瓶、塑膠蓋、塑膠軟管等，主要應用於化妝品、家庭用品、藥品等之包材容器，是國內日化容器指標性業者。

永裕2月合併營收1.49億元，年增4.41%、月減16.71%。前兩月累計營收3.29億元，年減1.07%。2025年稅後純益2,358萬元，每股純益（EPS）0.26元。