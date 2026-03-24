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油價飆漲、出國潮減！京站女王節開跑 目標拚年增3%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

京站（2942）女王節活動自4月2日至5月10日開跑，全館八折起，滿4,000元送200元、化妝品/內衣/香氛滿2,000元送200元的超值回饋，更推出長榮航空（2618）價值35萬元的三大歐美城市機票大獎，總經理王大政表示，期望透過豐富的優惠帶動消費熱度，業績目標比去年同期成長3%。

王大政指出，今年女王節有機會比去年表現更好，尤其現在油價飆漲，也導致機票漲價，出國潮熱度減，本檔期業績有望再向上攀升。

在2026年商場改裝規劃上，京站強化台北西區美食戰力。台北店部分，西區獨家品牌「肉肉大米」預計於5月1日正式進駐；連鎖壽喜燒第一品牌「Mo-Mo-Paradise」現正改裝中，將於5月底前開幕；超人氣聚餐首選「金色三麥」預計5月改裝，並引進智慧調酒牆，結合科技互動與社交體驗。下半年預計再引進全新餐飲品牌，提供顧客更多新鮮感。新店小碧潭店方面，5月1日「朵頤牛排」開幕；7月下旬則有連鎖泰式料理「瓦城」進駐，為新店人第二餐桌帶來更多元化的用餐選擇。

針對京站的未來規劃，王大政總經理指出，關於桃園店預計將於2028年第4季至2029年第1季期間開幕。此外，針對母公司日勝生投入的「高雄捷運R17世運站都更案」，京站也將參與開發計畫，預計於該案打造兩層樓的百貨商場，四年之後才會有比較初步的雛形，將京站的經營觸角延伸至南台灣重要交通樞紐。

今年京站時尚廣場女王節啟動「LEVEL UP！女子升級進行式」計畫，除了全館滿4,000送200、化妝品/內衣/香氛滿2,000送200的超值回饋，更推出長榮航空價值 35萬元的三大歐美城市機票大獎。

首五日限定Q卡友於4月2日（四）4/6（一）最高可享600元的回饋優惠。線下刷中華郵政/星展滿4,000送200元，再加上化妝品/內衣/香氛當日滿2,000元送200元、4,000元送400元（累積贈送），總回饋率高達15%。全館線上/線下：當日全館滿4,000送200（累贈）、化妝品/內衣/香氛2,000送200（累贈），Q卡友加碼消費滿4,000加送100元Qoline 贈券（每人每卡限換1次）。

京站 金色三麥 化妝品

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