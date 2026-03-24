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危老碰到「國有地釘子戶」有招可解！中正區老屋3個月速審開工

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北市中正區河堤段危老重建案重建前基地現況。圖／國家住都中心提供
台北市中正區河堤段危老重建案重建前基地現況。圖／國家住都中心提供

國家住都中心「國有房地危老協參」機制再傳捷報，位於北市廈門街的河堤段危老重建案，透過住都中心，成功協助破碎國有地與私有土地整合，並近日開工，將打造地上14層、地下2層建築，預計118年落成。

以往民間推動危老重建案，基地內如果有小面積非公用國有地，常會胎死腹中，原因是國有地依法不能任意出售給私人，不少建商因此形容國有地是「危老重建案最大釘子戶」。

此一狀況在住都中心推動「國有房地危老協參」機制後，由於民間可向該中心提出申請，經該中心審查通過後，即可由住都中心向國產署價購國有房地，問題獲得解決。

住都中心表示，最新開工的中正區河堤段危老案，面積約103坪。原址建物屋齡超過40年，其中有一塊約22坪國有土地夾雜於私有地之間，過去僅能作為機車停放與雜物堆放，導致整體開發難度極高。

原申請人曾嘗試以都市更新方式推動，但因整合不易而陷入僵局，後來透過國家住都中心引進危老協參機制，有效將閒置國有地納入重建，不僅擴大基地完整性，更提升土地使用效益，而且從受理到審查通過僅歷時3個月

國家住都中心指出，本案成功的關鍵在於「前期積極輔導」。在申請人製作計畫書期間，中心即協助釐清重建課題，減少補件往返，達成受理後3個月即審查通過的高效率。

國家住都中心表示，截至目前為止，透過「危老協參」機制已成功推動15件重建案，其中1案已完工、8案進入開工階段，另有20餘件諮詢案積極對接中。

未來將持續優化作業流程，加速國有房地與民間土地的整合，創造地主、政府與市容翻新三贏的局面。相關問題，可向國家住都中心洽詢，或至國家住都中心官網「危老協參」服務專區查詢：（https://www.hurc.org.tw/hurc/hpage)。

國有地

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