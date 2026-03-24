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大陸建設今年推4大案 50坪以下占8成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新竹縣竹北市大學段。圖／大陸建設提供
新竹縣竹北市大學段。圖／大陸建設提供

欣陸投控（3703）發布2025年營運成果及2026年營業計劃，2025年合併營收為343.78億元，較前一年度成長12%。欣陸投控執行長張方欣表示，台灣軌道建設的持續開展與翻新、老舊住宅帶動的都更需求，以及循環經濟的趨勢，均有利於集團三大事業體長期發展。

其中，成立於1945年的大陸工程，在迎來成立的八十周年之際，於2025年持續取得新案，截至2025年底，營收存量達1,147億元，約為2025年營收的4.9倍。

大陸建設受惠於「鐫萃」與「豐蒔」完工交屋，大陸建設2025年營收明顯成長，銷售亦維持穩定，營收存量為258億元，約為2025年營收的3.6倍。

2026年預計公開銷售之住宅案包括台北市大安區復興段、台北市大安區學府段、新竹縣竹北市大學段，以及台中市南屯區楓溪段四案，合計總銷金額達289.4億元。這四案中，50坪以下產品占83%，以回應市場的需求。

另外，對於外界傳出大陸建設竹北案「單價破百萬」一事，大陸建設強調，該案尚未取得建照，預計最快4月才會推出，目前價格尚未確認，屆時會以市場行情推出，不會刻意挑戰區域最高價。

欣達環工2025年營收存量達874億元，主要來自新取得寶山竹科再生水廠工程專案之挹注。現有專案中，高雄市橋頭再生水廠案與臺南市城西垃圾焚化廠案均將於2026年開始營運，至2030年，將有9個營運期的專案為欣達環工貢獻穩定的營收與獲利。

欣達環工透過即時分析與監控營運資訊，提升廠內的營運效能與能源管理。預計至2029年，欣達環工每日再生水供水量可達178,700噸，持續朝循環經濟領導企業邁進。

營收 大陸 軌道建設

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