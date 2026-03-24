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台灣船旗國評比躍居全球第6 東京備忘錄連8年白名單、監理成效創新高

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

船舶監理成效為國家海事管理的重要表徵，接續東京備忘錄（Tokyo MOU）2025年公布之港口國管制績效年報，我國於船旗國管理表現卓越，在64個列入評比國家躍升至「白名單」全球第6名，創下歷年最佳排名紀錄，績效領先英法德等海事大國，並達成連續8年穩居白名單之殊榮。

在公私協力下，國輪已連續2年於東京備忘錄地區「零留置（Zero Detention）」，預期今年5月公布之最新評比，我國將順利蟬聯東京備忘錄9年白名單，成為全球船舶監理標竿國家之一。我國港口國管制作法亦接軌東京備忘錄機制，檢查率及留置率顯著高於東京備忘錄成員平均值。此項成績不僅彰顯我國船舶監理制度與國際標準高度接軌，更展現政府維護航安與海洋環境之堅定決心。

航港局長葉協隆表示，為深化國輪品質管理，航港局近年協同財團法人驗船中心（CR）推動國輪精進管理專案，針對航行敏感區域及高風險航線之船舶實施重點查核。透過國際安全管理章程（ISM Code）審核機制，督導航商強化船員專業職能培訓。此外，由驗船中心建立「船旗國即時支援機制」，建置24小時即時聯繫管道，當國輪於國外受檢時，可提供第一線船員零時差的技術諮詢與專業應對指導。

我國商港監管外籍船舶安全及防治污染之港口國管制（PSC）業務，航港局全面接軌國際風險導向檢查機制，精準鎖定高風險船舶進行加強查核。2025年我國港口國個別船舶檢查率接近19%，不合格率達61.3%，留置率達17.9%，各項指標成效斐然，檢查率及留置率更顯著高於東京備忘錄成員平均值及周邊韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、澳洲、加拿大及香港等國家，證明我國對「次標準船舶（Substandard Ships）」之篩選與執法強度已居區域領先地位，有效守護我國海域安全。

針對東京備忘錄黑名單高風險船旗船舶（如蒙古、喀麥隆、坦尚尼亞、多哥及獅子山等5國），航港局實施高強度監管措施，並嚴格查核船舶自動識別系統（AIS）軌跡與設備資料，防範偽冒身分。統計至114年底，上述黑名單船旗船舶進港艘次較2024年同期大幅減少約55%，顯示政府採取之強制監理手段已產生強大嚇阻力，成功過濾次標準船舶進入我國港口。

航港局強調，港口國管制是維護海事安全與防制海洋污染的關鍵防線。未來將持續優化風險導向管理制度，深耕船員專業職能，並加強與國際海事組織之標準接軌，鞏固我國在國際海運治理體系之領先聲譽，達成我國海事良善治理之目標。

東京 航港局

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