陽明海運強化亞洲區間航線服務網絡 新增中國至新馬航線

陽明海運（2609）強化亞洲區間航線服務網絡，持續深化亞洲區域航線網絡布局，並提升客戶服務效能，預計自2026年4月3日起新增中國(華南)至新馬航線(China-Singapore-Malaysia Service，簡稱CSM)，由陽明海運投入3艘2,800 TEU級船舶營運，提供21天巡航之每周固定航班服務。

CSM航線泊靠港依序為廈門(Xiamen)、高雄(Kaohsiung)、蛇口(Shekou)、新加坡(Singapore)、巴生(Port Kelang)及廈門(Xiamen)，航線設計連結各區域樞紐港口，不僅強化陽明海運在華南與東南亞間的直航服務，更以靈活且全面之亞洲區間網絡，協助客戶因應多變的市場需求。

陽明海運將不斷優化航線網絡，提供客戶更多元、可靠且永續之優質航運服務。