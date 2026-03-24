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全台十大熱門交易社區 淡水包一半！台中有三個

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
2025十大交易熱門社區。資料來源／591實價登錄
2025十大交易熱門社區。資料來源／591實價登錄

第七波信用管制與房貸緊縮雙重影響下，整體交易大幅萎縮，不過仍有部分社區展現強勁韌性。根據《591實價登錄》統計，2025年全台十大交易熱門社區中，前三名甚至維持平均「周周成交」的熱度，表現相當亮眼。

從區域分布來看，新北淡水一舉拿下近半數席次，在建設利多與房價親民的優勢下，整體買氣相對穩健。

2025年交易最熱門社區，為位於台中西屯、屋齡42年的「滿庭芳花園」，全年累計61件成交，單價更一舉站上7字頭。其交易量之所以逆勢爆發，主因在於建商出手收購推動都更整合。

591指出，該社區坐落西屯核心地段，基地規模達千坪，具備高度開發潛力，也反映出在房市寒冬之下，建商購地轉趨保守，轉而積極布局都更市場的趨勢。

去年同樣周周成交的還包括桃園龍潭「太平洋水鄉國際渡假村」與台中北區「美麗殿大廈」，分別成交58件與53件。前者鄰近石門水庫，具備1字頭單價優勢，成為退休族與休閒置產客群青睞標的。後者則鄰近車站、中國醫藥大學及一中商圈，生活機能成熟，兼具自住與收租效益，帶動交易量能。

從行政區觀察，新北市淡水區在十大熱門社區中一舉拿下四席，表現最為亮眼，包括「海洋都心」、「淡大財庫」、「宏盛海都2期」與「宏盛水悅」。

591分析，淡水區2至3字頭的親民房價，加上淡江大橋、淡北道路等重大建設題材，持續接收雙北外溢買盤進駐；加上多為千戶以上大型社區，進一步放大交易量體。

其中，「淡大財庫」因鄰近淡江大學，吸引投資型買盤，其餘則集中於淡海新市鎮，受惠區域開發逐步到位，買氣穩健。

第六名為台中西區「城市經典」，社區鄰近美術園道、五權車站，位處成熟蛋黃區，2字頭房價與套房產品規劃，交易表現平穩。

新北汐止「水蓮山莊」雖位於山坡地，但鄰近內湖與南港，就業支撐強勁，加上社區擁有泳池、球場等完整公設，3字頭房價具備吸引力，去年仍繳出43件成交。

至於新北三芝「三芝熱帶嶼」，則以1字頭房價與海景宅為賣點，全年達40件交易，吸引退休族與度假型買方進場。

台中西屯「滿庭芳花園」受建商都更收購帶動交易，奪下去年熱門社區冠軍 。圖／591提供
台中西屯「滿庭芳花園」受建商都更收購帶動交易，奪下去年熱門社區冠軍 。圖／591提供

中國醫藥大學 淡江大橋

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