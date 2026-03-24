承襲名門醫世豪宅基因 中區地標「九上·州廳」受矚目

當一座新建築不再只是冷冰冰的鋼筋水泥，而是一段長達百年的文化接力，基地基因也決定了建案的高度。九上建設位於台中市中區民族路與市府路口的預售新案「九上．州廳」，其基地前身為1938年由石津坂一醫師創立的「石津產婦人科醫院」，後續更由留日醫學博士張耀東開設的婦產科診所接手經營。

這塊基地守護了台中市民的健康數十年，見證無數生命誕生，其醫道世家的「名門基因」，讓此案在規劃之初，便將這份守護生命的嚴謹態度，深刻地表現在建築語彙之中。

「石津產婦人科醫院」建築，融合日本武士「書院造」美學與西式醫療機能，21間病房的規模在當時堪稱豪宅等級。這種對居住品質與結構穩固的極致追求，正是現代精品邸宅最核心的靈魂。

日前，高齡88歲的日籍長者石津宏特別從日本遠道而來，進行一場跨越88年的尋根之旅。他在兒時7歲前都生活於此，甚至在88年前仍於母親腹中時，便參與了當時醫院的上樑典禮。

石津宏現場分享了珍藏的黑白照片，重回這片充滿兒時記憶的土地，他內心充滿了對土地深厚的情感，並對於能有一個好的建築規劃，來延續這份家族記憶、讓土地以更安全且美麗的方式重現，表達了誠摯的感激。

在個案規劃上，「九上州廳」的基地面積300坪，規劃為地上12樓、地下3層建築，總戶數64戶住家及1間店面，坪數25至31的兩房兩衛產品。「九上．州廳」不僅承襲了歷史底蘊，更具備多項現代建築優勢。

銷售副總經理王明彥指出，為延續基地守護健康的初衷，此案特別打造為中區首座「黃金級綠建築」，並用媲美核電廠級0.45G的耐震係數，以超越法規1.8倍的超高安全標準守護住戶。

空間設計上，強調採光與通風，將醫學對環境衛生的重視轉化為居住的舒適度。此外，規劃中更將石津家族與張耀東醫師的歷史敘事，以設計手法融入社區公共空間，讓住戶在入住精品邸宅的同時，也能了解這塊土地從日治時期美學，到現代建築的進化過程。

針對產品定位，銷售總經理張宜興表示，「九上．州廳」規劃為兩房兩衛的精品住宅。考量此基地為難得的「風水寶地」，特別訴求「三代同鄰」的居住概念，吸引許多對中區有情感的長輩指名置產給子女，讓家人住得近、有照應，達成名門福氣的代代相傳。

為了回饋這份跨世紀的情誼，九上建設現場與石津宏立下感人約定，未來「九上．州廳」上樑之日，將邀請他擔任榮譽嘉賓，見證這場跨越88年的重逢。這場結合了文史記憶、名門基因的建築故事，為區域注入溫馨的人文力量，期盼在台中市中區續寫下一個百年的榮光。

石津宏先生(中)與友人(左三)以及九上建設團隊於基地留下珍貴畫面。業者提供

「九上．州廳」基地前身為1938年創立的「石津產婦人科醫院」。業者提供

「九上．州廳」承襲名門醫世豪宅基因。3D外觀示意。圖／業者提供