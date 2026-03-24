首度進駐西部大專院校 信義企業集團見證吳鳳科大靜思書軒啟用

靜思書軒推動校園閱讀文化多年，23日首度將靜思閱讀書軒帶入西部大專院校，於吳鳳科技大學正式啟用。信義企業集團創辦人周俊吉長期關注閱讀推廣，今日也親自出席見證，與吳鳳科技大學校長蔡宏榮、嘉義縣府終身學習科科長許瑋珊、靜思書軒營運長蔡青兒等貴賓共同揭幕，盼閱讀的力量能在年輕世代心中深根，陪伴每一位學子走出屬於自己的人生方向。

書軒設置於吳鳳科大圖書館人流量最高的樓層，將原本純座位區升級為靜思書軒區，配置書櫃、閱讀桌椅及精選書籍，空間明亮寬敞，提供師生多元使用。校長蔡宏榮表示，閱讀是人與心靈對話的機會，書院的設置鼓勵學生靜心思考，也象徵學校對人文品質的重視。

身為嘉義人的周俊吉，過去7年間已支持設立20間靜思閱讀書軒。他在致詞時分享，在AI技術快速發展的時代，閱讀的重要性反而更加凸顯。AI雖能迅速提供答案，其產出品質仍取決於使用者的提問與判斷能力，若缺乏獨立思考，將難以分辨資訊真偽。周俊吉認為，提問與辨識能力需透過閱讀與思考累積，希望學子在成長過程中，能藉由書香培養思考深度，在科技進步的環境中保有自主判斷的能力。

嘉義縣政府終身學習科科長許瑋珊指出，閱讀對學生而言，具有改變思考模式與價值觀的力量，長期累積下來，往往能對生命產生深遠影響。她表示，靜思閱讀書軒在硬體空間的規劃與書籍內容的選擇上都相當用心，這樣的閱讀場域，為全校師生提供一處穩定且具品質的學習資源，也成為傳遞正向價值、值得被善加運用的校園空間。

閱讀陪伴周俊吉走過企業經營40餘年，每一個關鍵決策的背後，書本給予的養分從未缺席，也影響了信義集團「先義後利、以人為本、正向思考」的核心理念成型。他希望透過持續支持靜思閱讀書軒，將這份力量傳遞給更多年輕世代，讓閱讀成為每個人觸手可及的資源。