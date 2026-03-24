快訊

虎航福岡飛桃園遇宵禁滯留過夜…旅客氣炸 今再10航班延誤

收訊不好不是你問題！餐廳疑私設訊號遮蔽器拚翻桌率 NCC：可罰20萬

川普對伊朗急踩煞車！CNN：宣布時機有盤算 談關稅也用這招

聽新聞
0:00 / 0:00

首度進駐西部大專院校 信義企業集團見證吳鳳科大靜思書軒啟用

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義企業集團創辦人周俊吉在吳鳳科大靜思書軒與現場貴賓及同學們分享《信義學》相關內容。（圖:信義房屋提供）
信義企業集團創辦人周俊吉在吳鳳科大靜思書軒與現場貴賓及同學們分享《信義學》相關內容。（圖:信義房屋提供）

靜思書軒推動校園閱讀文化多年，23日首度將靜思閱讀書軒帶入西部大專院校，於吳鳳科技大學正式啟用。信義企業集團創辦人周俊吉長期關注閱讀推廣，今日也親自出席見證，與吳鳳科技大學校長蔡宏榮、嘉義縣府終身學習科科長許瑋珊、靜思書軒營運長蔡青兒等貴賓共同揭幕，盼閱讀的力量能在年輕世代心中深根，陪伴每一位學子走出屬於自己的人生方向。

書軒設置於吳鳳科大圖書館人流量最高的樓層，將原本純座位區升級為靜思書軒區，配置書櫃、閱讀桌椅及精選書籍，空間明亮寬敞，提供師生多元使用。校長蔡宏榮表示，閱讀是人與心靈對話的機會，書院的設置鼓勵學生靜心思考，也象徵學校對人文品質的重視。

身為嘉義人的周俊吉，過去7年間已支持設立20間靜思閱讀書軒。他在致詞時分享，在AI技術快速發展的時代，閱讀的重要性反而更加凸顯。AI雖能迅速提供答案，其產出品質仍取決於使用者的提問與判斷能力，若缺乏獨立思考，將難以分辨資訊真偽。周俊吉認為，提問與辨識能力需透過閱讀與思考累積，希望學子在成長過程中，能藉由書香培養思考深度，在科技進步的環境中保有自主判斷的能力。

嘉義縣政府終身學習科科長許瑋珊指出，閱讀對學生而言，具有改變思考模式與價值觀的力量，長期累積下來，往往能對生命產生深遠影響。她表示，靜思閱讀書軒在硬體空間的規劃與書籍內容的選擇上都相當用心，這樣的閱讀場域，為全校師生提供一處穩定且具品質的學習資源，也成為傳遞正向價值、值得被善加運用的校園空間。

閱讀陪伴周俊吉走過企業經營40餘年，每一個關鍵決策的背後，書本給予的養分從未缺席，也影響了信義集團「先義後利、以人為本、正向思考」的核心理念成型。他希望透過持續支持靜思閱讀書軒，將這份力量傳遞給更多年輕世代，讓閱讀成為每個人觸手可及的資源。

吳鳳科技大學靜思書軒啟用，貴賓現場合影（左起：吳鳳科技大學副校長盧維新、吳鳳科技大學校長蔡宏榮、吳鳳科技大學董事長胡宗鑫、信義企業集團創辦人周俊吉、靜思書軒營運長蔡青兒、嘉義縣政府教育處終身學習科科長許瑋珊）。（圖:信義房屋提供）
吳鳳科技大學靜思書軒啟用，貴賓現場合影（左起：吳鳳科技大學副校長盧維新、吳鳳科技大學校長蔡宏榮、吳鳳科技大學董事長胡宗鑫、信義企業集團創辦人周俊吉、靜思書軒營運長蔡青兒、嘉義縣政府教育處終身學習科科長許瑋珊）。（圖:信義房屋提供）

延伸閱讀

淡水區真理牛津講座登場 吳志中談國際外交與馬偕精神

三重、板橋圖書館將閉館重建 推「再見！再相見」活動留回憶

東岸絕美 臺東縣立圖書館全館試營運 公共藝術《織知》同步亮相

閱讀相陪 學習路 有夢想

相關新聞

全台十大熱門交易社區 淡水包一半！台中有三個

第七波信用管制與房貸緊縮雙重影響下，整體交易大幅萎縮，不過仍有部分社區展現強勁韌性。

政大開辦永續揭露工作坊

為協助第一階段適用IFRS S2「氣候相關揭露」的上市上櫃公司（資本額100億元以上），在現有TCFD報告書之基礎上，順利接軌至IFRS S2的揭露，國立政治大學企業永續管理研究中預訂於今年5月7日，於政大公企中心舉辦工作坊，邀請會計師事務所主責永續服務執業會計師授課說明，協助上市上櫃公司接軌IFRS S2永續揭露準則。

豐田：「台灣製造」要回銷日本 攜手和泰車打造海外生產基地

中東戰爭與美國關稅戰造成國際汽車產業面臨考驗，日本豐田集團調整國際戰略，攜手和泰車打造日本以外的生產基地，日方首度鬆口，台灣製造不僅要行銷全球還要回銷日本。

扣件廠轉型 備戰三利空

三利空罩頂，扣件廠轉型備戰。能源價格上行導致成本大增、大陸暨東南亞低價傾銷、台灣扣件最大出口地德國廠出現近十年最大破產潮，需求緊縮，國內扣件廠「叫苦連天」，包括恒耀、世豐、三星等台灣供應鏈承壓，積極尋求突破口轉型備戰。

國瑞汽車外銷日本最大意義…品質對標原廠

國瑞汽車所生產的汽車可望外銷日本市場，對於講究高品質的日本豐田來說，汽車回銷日本市場，宣示的是國瑞汽車的生產、成本控制都能符合原廠要求，意義更甚過國瑞外銷到中東市場。

工具機展商機衝20億美元 3月25日在台中登場

由台灣工具機暨零組件公會主辦的「台灣國際工具機展（TMTS 2026）」，明（25）日將在全新啟用的台中國際會展中心盛大開展，共有400家廠商、1,800個攤位展出，工具機公會理事長陳紳騰預估，這項展覽可帶動約20億美元商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。