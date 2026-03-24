台塑新智能助力提升電網韌性

台塑新智能總經理劉慧啓表示，隨AI資料中心拉動用電需求快速成長，台電傳今年將推虛擬電廠（VPP）機制，強化電網調度能力。台塑新智能的儲能系統希望能幫忙，協助國內提升電網韌性並降低供電風險。

劉慧啓指出，從長期來看，能源調度能力將成為國家競爭力的重要指標。台灣目前儲能容量占尖峰用電比重仍低於1%，建議應達到10%以上水準。且在地緣政治與能源安全考量下，建立足夠儲能基礎，有助強化電力穩定與產業發展。

另外，台塑新智能也向政府提出兩項建議：首先，呼籲政府擴大表後儲能國產電芯補助範圍，納入法人及實驗室等非工廠之大型用電單位；其次，台灣應參考現行產業儲能設備設置補助（每度電補助5,000元），將電動巴士納入國產電芯獨立補助項目，並對採用中國電芯之電池模組設定落日條款或降低補助。

劉慧啓指出，以台灣現況來看，尖峰、離峰用電落差近三成，對電力調度造成極大壓力。