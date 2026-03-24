快訊

小心「AI假醫師」！誤導醫療資訊氾濫 掌握三大原則降低誤判風險

川普縮手！稱談判有進展 轟伊朗電廠延後5天

聽新聞
0:00 / 0:00

台塑新智能助力提升電網韌性

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台塑新智能總經理劉慧啓表示，隨AI資料中心拉動用電需求快速成長，台電傳今年將推虛擬電廠（VPP）機制，強化電網調度能力。台塑新智能的儲能系統希望能幫忙，協助國內提升電網韌性並降低供電風險。

劉慧啓指出，從長期來看，能源調度能力將成為國家競爭力的重要指標。台灣目前儲能容量占尖峰用電比重仍低於1%，建議應達到10%以上水準。且在地緣政治與能源安全考量下，建立足夠儲能基礎，有助強化電力穩定與產業發展。

另外，台塑新智能也向政府提出兩項建議：首先，呼籲政府擴大表後儲能國產電芯補助範圍，納入法人及實驗室等非工廠之大型用電單位；其次，台灣應參考現行產業儲能設備設置補助（每度電補助5,000元），將電動巴士納入國產電芯獨立補助項目，並對採用中國電芯之電池模組設定落日條款或降低補助。

劉慧啓指出，以台灣現況來看，尖峰、離峰用電落差近三成，對電力調度造成極大壓力。

尖峰用電 台塑 地緣政治

延伸閱讀

永豐綠色行動力論壇 聚焦能源韌性新貌

綠色行動力論壇4月23日登場／國發會副主委高仙桂：兩大支柱 衝多元綠能

中央大學攜手台電建置微電網　提升電力供應韌性

台塑新智能年營收衝百億

相關新聞

豐田：「台灣製造」要回銷日本 攜手和泰車打造海外生產基地

中東戰爭與美國關稅戰造成國際汽車產業面臨考驗，日本豐田集團調整國際戰略，攜手和泰車打造日本以外的生產基地，日方首度鬆口，台灣製造不僅要行銷全球還要回銷日本。

扣件廠轉型 備戰三利空

三利空罩頂，扣件廠轉型備戰。能源價格上行導致成本大增、大陸暨東南亞低價傾銷、台灣扣件最大出口地德國廠出現近十年最大破產潮，需求緊縮，國內扣件廠「叫苦連天」，包括恒耀、世豐、三星等台灣供應鏈承壓，積極尋求突破口轉型備戰。

國瑞汽車外銷日本最大意義…品質對標原廠

國瑞汽車所生產的汽車可望外銷日本市場，對於講究高品質的日本豐田來說，汽車回銷日本市場，宣示的是國瑞汽車的生產、成本控制都能符合原廠要求，意義更甚過國瑞外銷到中東市場。

工具機展商機衝20億美元 3月25日在台中登場

由台灣工具機暨零組件公會主辦的「台灣國際工具機展（TMTS 2026）」，明（25）日將在全新啟用的台中國際會展中心盛大開展，共有400家廠商、1,800個攤位展出，工具機公會理事長陳紳騰預估，這項展覽可帶動約20億美元商機。

螺絲產業辛酸困境…做一支賠一支

面對全球景氣不明以及大陸低價競爭，國內螺絲產業陷入苦戰。

漲價？不織布業者：暫未調漲價格 4月是觀察關鍵

塑化報價攀升，市場關注不織布產業鏈是否面臨成本壓力，並連帶牽動口罩、紙巾、尿布、女性生理用品等跟著吹起漲風。不織布業者對此表示，原料成本確實持續攀升，但短期原料庫存尚足以支應至4月；至於未來是否將成本反映到對針對客戶的報價、或終端產品，仍要視戰事發展，進一步觀望、評估。整體而言，上游原料成本已有陸續上漲，但短時間內暫未反映至終端產品售價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。