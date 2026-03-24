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無人機產業內需練兵 瞄準國際訂單

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

經濟部去年提出無人機產業發展計畫，目標2030年國內無人機產值衝400億元，除了在國內透過長單、大量訂單打造供應鏈，也要以內需練兵，進一步切入國際供應鏈，經濟部已與美、日、捷克、波蘭等國簽署合作備忘錄（MOU），也進一步爭取美國最高等級「藍色無人機」認證，搶更多國際訂單。

經濟部已盤點台廠供應鏈中的缺口產業，包含「三晶二軟」，三晶即通訊、飛空、定位晶片，二軟是低導空、飛控軟體，未來將提供補助，協助業界開發。

經濟部指出，台灣無人機產業競爭優勢包括擁有ICT及製造業完整供應鏈、掌握快速彈性生產能力、具備整機非紅供應鏈實績；據盤點，國內無人機業者約250家，2024年產值達50.5億元。

經濟部提出四項策略。首先是市場面，將擴大國內外需求，透過內需市場練兵，搭配策略性投資協助業者營運，爭取海外商機，並籌設國家隊拓展海外市場。

其次，技術面強化技術自主與國際鏈結，提升供應鏈自主性，預計推動50項自研計畫與十項國際合作，補助產業研發飛控晶片、通訊模組與AI飛控軟體。

第三在環境面，透過打造創新研發中心、生產製造基地、專屬飛測場域、創新實驗室；第四，在法規面也會完善相關管理規則，包括採購作業指引、驗證等，經濟部將與交通部、數發部討論，並儘速提出修法。

國家隊 無人機 供應鏈

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