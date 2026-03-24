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台塑新智能今年營收衝百億 訂單能見度看到2030年

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台塑新智能總經理劉慧啟表示，今年營收可望突破100億元、年增三倍，訂單能見度看到2030年。記者曾吉松／攝影
台塑新智能總經理劉慧啟表示，今年營收可望突破100億元、年增三倍，訂單能見度看到2030年。記者曾吉松／攝影

台塑集團第五寶，有望提前達陣。台塑集團成員台塑新智能總經理劉慧啓表示，旗下儲能與電動載具業務拓展順利，去年營收逾25億元並開始獲利，今年該公司營收可望突破100億元、年增三倍，訂單能見度看到2030年。

台塑新智能資本額170億元，是由台塑四寶及台塑生醫合資成立，持股比重分別為台塑（1301）25%、南亞（1303）25%、台塑化（6505）25%、台化（1326）20%及台塑生醫5%，由王瑞瑜擔任董事長。在台塑新智能今年營收將躍增三倍且持續向上的動能下，作為大股東的台塑集團各公司也可望母以子貴。

劉慧啓表示，全球能源結構與科技應用快速轉變，儲能產業已轉向具備成長動能的新藍海，台塑新智能旗下彰濱電芯及模組廠建廠後於2024年12月正式產出首批大型電池模組，發展進度不僅符合規劃，部分業務推進甚至超前。

劉慧啓指出，台塑新智能目前以「電動載具」與「儲能」為兩大營運主軸。原先規劃以儲能為核心發展方向，現在隨市場需求變化，電動載具相關應用成長速度明顯增速，形成雙引擎發展架構。

台塑新智能在電動載具業務方面續有斬獲，去年已出貨200輛電動大巴所需電池模組，今年上半年將再獲100輛電動大巴的電池模組訂單，未來也會中華汽車的合作，共同進軍電動商用車市場。台塑新智能今年的另一個重心，是將電池模組推廣至垃圾車、堆高機、高爾夫球車、無人搬運車（AGV）以及冷鏈車等。

在儲能業務方面，2025年已完成13個儲能案場的建置，總規模超過460MWh。此外，經濟部自今年起推動「表後儲能補助要點」上路，為鼓勵廠商在廠區內設置儲能系統，若表後儲能（BTM）設備採用國產電芯，第一年匡列預算15億元。劉慧啓表示，今年已有八家企業尋求台塑新智能合作。

海外市場方面，台塑新智能UPS系統早已打入美國市場，隨著AI資料中心需求快速成長，美國對備援電力（BBU）需求擴大，旗下儲能系統預計今年第3季取得認證，將正式導入美國AI資料中心。

除了美國之外，台塑新智能也積極布局東南亞與歐洲市場。東南亞方面，越南已有訂單出貨，馬來西亞亦有試單，菲律賓也正展開布局；歐洲市場則以波蘭為起點，再逐步由東歐拓展至整個歐洲市場。

劉慧啓表示，台塑新智能彰濱電芯及模組廠的一期仍在上坡期，但該公司因應未來需求，已啟動二期擴建計畫，目標2028年上半年投產，二期產能將比一期增逾倍、達5GWh以上，隨著產線與市場需求放大，公司營收將快速成長。

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