國防部大採購逾20萬架各類型無人機、無人艇 軍工業迎長單

為建置無人機本土自製量能、提升防衛作戰韌性，國防部規劃籌購逾20萬架各類型無人機、無人艇，並透過長期、大量訂單帶動產業投資。

國防部長顧立雄昨（23）日表示，採購將採分批籌購方式推進，帶動國內相關產業鏈發展。

國防部先前已證實，1.25兆元國防特別預算中，預計有3,000億元左右，是在台灣生產製造，國內軍工產業未來幾年可望迎大單，昨日國防部進一步表示，希望透過長單、大量訂單，建置無人機本土自製量能。

立法院外交及國防委員會與財政委員會自昨日起聯席審查軍購特別條例，朝野版本規模介於1.25兆元至3,500億元間。昨日會中立委關切無人機採購規模、方式及產業政策。

國防部指出，已規劃籌購20萬餘架各型無人機、艇，透過具規模且穩定的長期訂單，鼓勵國內廠商挹注資金建立產能並投入自主研發。

民進黨立委陳俊宇指出，借鏡俄烏戰爭與近期美伊衝突，無人載具已成現代戰場關鍵戰力，政府如何兼顧國防自主與非紅供應鏈建構？

顧立雄表示，無人載具在近年戰場上已展現關鍵作用，因此納入特別預算推動。不過考量科技進展與規格快速變動，將採分年、分批採購方式，逐步調整採購規格，以確保裝備維持更新與效能。

他指出，若採年度預算編列，僅能逐年購置固定數量，難以支撐產業長期投資需求；透過特別預算可形成長期訂單，使廠商得以預見穩定需求，進而投入產線建置與研發，建立完整產業鏈。

顧立雄表示，台灣若缺乏足夠產業規模與訂單支撐，將不利於技術引進與持續創新，因此擴大需求規模被視為推動產業發展的重要手段。

無人機是五大信賴產業重要一環，經濟部去年提出「無人載具產業發展統籌型計畫」，已獲行政院核定，規劃從2025年到2030年六年間，預計投入442億元，推動無人機發展，應用範疇涵蓋：國防安全、災害防救、智慧製造、智慧交通、醫療運送、農業監測與精準作業、海空域治理等。

根據統計，我國無人機產值由2024年的50億元，已成長至2025年的129億元，大幅成長；其中無人機整機外銷金額更由2024年的1.4億元，成長至2025年的29.5億元，外銷成長值逾20倍。其中以捷克、波蘭、美國為主要出口市場，占比達九成以上。