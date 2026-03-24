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政大開辦永續揭露工作坊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

為協助第一階段適用IFRS S2「氣候相關揭露」的上市上櫃公司（資本額100億元以上），在現有TCFD報告書之基礎上，順利接軌至IFRS S2的揭露，國立政治大學企業永續管理研究中預訂於今年5月7日，於政大公企中心舉辦工作坊，邀請會計師事務所主責永續服務執業會計師授課說明，協助上市上櫃公司接軌IFRS S2永續揭露準則。

金管會於2023年發布我國接軌IFRS永續準則藍圖，上市上櫃公司將依資本額規模分三階段適用IFRS永續揭露準則，第一階段為資本額達100億元以上的公司，將自2026會計年度起適用。

國立政治大學業永續管理研究中心，自2023年成立以來，即開始辦理本國銀行與保險業氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑，其目的是促使銀行與保險業積極掌握氣候變遷帶來的風險與機會，也讓銀行與保險業發揮投融資的力量，加速一般實體產業的減碳淨零轉型。

受評鑑機構包括本國銀行38家，保險業44家（含在台分公司及再保險公司）；其中保險業區分為人壽保險公司21家，產物保險公司23家。為發揮標竿典範學習效果，中心特別舉行頒獎典禮，表揚與鼓勵評鑑績優機構；過去兩年已舉辦兩屆頒獎典禮暨研討會。另外，為保留評鑑成果，特別編輯出版「氣候相關財務揭露（TCFD）年鑑」，將評鑑成果對業界分享，並獲得產、官、學界極大回響與肯定。

未來，政治大學企業永續管理研究中心，將持續以往「氣候相關財務揭露（TCFD）報告書」評鑑作業模式，配合我國接軌IFRS永續準則藍圖，自2027年開始評鑑上市上櫃公司IFRS S2「氣候相關揭露」，評鑑對象將擴大至銀行與保險業以外的上市上櫃企業，藉由評鑑相互比較與觀摩，引導產業重視氣候變遷帶來的衝擊，同時掌握風險與發展機會。

對於尚未清楚了解IFRS S2「氣候相關揭露」的上市櫃公司業務負責或承辦人員，可藉由此次的工作坊瞭解揭露準則的內容，並藉由實務工作分享，學習如何撰寫IFRS S2「氣候相關揭露」報告。

國立政治大學企業永續管理研究中預訂於今年5月7日，於政大公企中心舉辦工作坊，邀請會計師事務所主責永續服務執業會計師授課說明，IFRS S2永續揭露準則內容，並以範例說明與導入實務分享，協助上市上櫃公司接軌IFRS S2永續揭露準則。

本次工作坊除邀請銀行與保險業者報名參加，同時也歡迎上市上櫃公司業者參加，期望藉由本次活動，讓業者瞭解如何整合現有永續資訊及跨部門資源，達成符合IFRS S2規範的揭露。

金管會 會計師 政治大學

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