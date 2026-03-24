螺絲產業辛酸困境…做一支賠一支

面對全球景氣不明以及大陸低價競爭，國內螺絲產業陷入苦戰。

市場傳出，數家螺絲廠為維持營運，聯手接下美國客戶一張逾5萬公噸大單，風光的接單量背後，卻是「做一支、賠一支」的辛酸歷程，令業界搖頭嘆息。

上市鋼廠主管透露，這張來自美國的大單總重量高達5、6萬公噸，由於量體頗大，無法由單一廠商承接，最後由南部三、四家螺絲廠共同承攬，其中最大廠分配到2萬公噸，但是大家似乎都「笑不出來」。

主因在於接單價格低於成本，換算結果鐵定慘賠。業者坦言，選擇賠錢接單主要有兩大考量，一是確保員工上半年有工可做，維持人才不流失；二是維持公司現金流與產量，避免因營收銳減遭銀行「抽銀根」。

上市鋼廠主管指出，國內螺絲業長期受大陸以及東南亞低價策略干擾。根據2025年出口數據，大陸螺絲出口平均單價約為每公斤1.97美元，遠低於台灣的3.53美元。

重點在於歐美客戶常以大陸當做議價籌碼，要求台灣報價比照辦理，再加上近年螺絲業景氣太過蕭條，逼迫業者忍痛接單，這張美國大訂單平均成交價恐落在每公斤1.5美元以下，「不但無利還要虧損」。

上市鋼廠主管說，幸好最近新台幣匯率趨於貶值，直接利潤全無的困境下，新台幣匯率走貶可以藉由匯差彌補部分合約損失。整個過程顯示了台灣傳統扣件產業在轉型高價值化前的陣痛與辛酸。