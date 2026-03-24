扣件廠轉型 備戰三利空

三利空罩頂，扣件廠轉型備戰。能源價格上行導致成本大增、大陸暨東南亞低價傾銷、台灣扣件最大出口地德國廠出現近十年最大破產潮，需求緊縮，國內扣件廠「叫苦連天」，包括恒耀（8349）、世豐、三星等台灣供應鏈承壓，積極尋求突破口轉型備戰。

歐洲最大經濟體德國企業出現近十年最大破產潮，由於德國是台灣螺絲重要出口國，國內多家螺絲廠布局德國多年，訂單大幅緊縮。

另外，全球扣件需求減緩、大陸暨東南亞低價傾銷，加上能源價格上行導致成本大增，扣件市場面臨近年最大危機，台灣為全球前三大扣件出口國，更是遭遇空前挑戰。

中鋼認為，螺絲產業加速轉型刻不容緩，方能因應情勢變化，其中應以航太、醫療及電動車專用等高附加價值扣件為主軸，加速提升供應量能，才能突破當前困境。

上市鋼廠主管說，根據德國信用評級機構Creditreform與官方統計，2025年德國企業破產數約2.4萬家，年增約8.3%，創2014年至今12年來新高，德國平均每20分鐘就有一家企業倒閉，顯示經濟環境持續惡化，當地企業財務壓力沈重。

上市鋼廠主管表示，德國企業倒閉數量寫下近12年新高，對製造業衝擊尤為明顯，金屬製品、機械與汽車供應鏈企業破產明顯增加、年增逾三成，對上游零組件與扣件需求驟降。

根據統計，2025年上半年台灣螺絲出口總量約64.4萬公噸，其中德國為主要市場，出口量達5.96萬噸、年增近25%。不過，業界指出，這種成長更多反映「短期補庫與轉單效應」，而非終端需求全面回升。

隨著德國企業破產數持續攀升，下游產業如機械、汽車與建築市場需求趨弱，螺絲等工業扣件的實際消耗量面臨下修，除了直接壓縮螺絲採購量外，歐洲買方付款條件與信用風險同步提高，同時價格競爭加劇，大陸與東南亞低價競爭更顯慘烈。

上市鋼廠指出，業界普遍認為，若能源價格維持高檔或經濟復甦不如預期，德國2026年破產數仍可能進一步增加，未來台灣業者需加速市場分散，轉向美國、東南亞與新興市場，以降低對歐洲單一市場的依賴，才能在全球產業變局中維持競爭力。

中鋼專家表示，台灣是全球重要螺絲出口國，德國更是台灣螺絲歐洲最重要根據地，為因應衝擊，螺絲業積極轉型，包括從標準品轉向航太、醫療及電動車專用等高附加價值扣件，並需加速數位轉型與綠色生產，以應對歐盟日益嚴苛的環保要求。