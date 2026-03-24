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工具機展商機衝20億美元 3月25日在台中登場

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

由台灣工具機暨零組件公會主辦的「台灣國際工具機展（TMTS 2026）」，明（25）日將在全新啟用的台中國際會展中心盛大開展，共有400家廠商、1,800個攤位展出，工具機公會理事長陳紳騰預估，這項展覽可帶動約20億美元商機。

陳紳騰指出，儘管面對對等關稅地緣政治衝突等嚴峻挑戰，但這項展會報名踴躍，不但參展攤位全數額滿，並有逾百家廠商因場地限制未能進場，充分反映產業的高度需求與國際矚目，預計可吸引7萬名國內外專業買主齊聚。

本屆展會以「AI賦能．智造永續」、「生態系展出」及「前店後廠」三大主題為策展核心，打造智慧製造的旗艦平台。參展陣容包括友嘉集團、上銀集團（2049）、永進機械、東台集團、程泰集團、發那科等產業龍頭。

並有多個專業展團與館別參與，包括德國館、瑞士館、美國館、刀具館。值得一提的是，永進機械、東台集團等14家廠商首次以「生態系展出」的形式強強聯手，透過整合上下游協力廠商，展現跨品牌合作的聚合力量。

地緣政治 對等關稅

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