國瑞汽車外銷日本最大意義…品質對標原廠

國瑞汽車所生產的汽車可望外銷日本市場，對於講究高品質的日本豐田來說，汽車回銷日本市場，宣示的是國瑞汽車的生產、成本控制都能符合原廠要求，意義更甚過國瑞外銷到中東市場。

國瑞汽車是日本豐田與台灣和泰汽車合資的組車廠，所生產的TOYOTA汽車供應台灣本地與外銷中東。所生產的車輛，長期以來在品質與製造水準上表現穩定，已獲得台灣市場消費者的高度信賴，並於中東等外銷市場持續累積良好口碑，在內外銷的支持下，維持一定的規模經濟，具備國際競爭力，並成為日本豐田集團產能分工的重要角色。

國瑞汽車能夠外銷汽車除了生產品質、製造水準穩定之外，台灣汽車零組件的供應鏈配合也是重要環節，國瑞旗下多款國產車的銷售穩定，絕大部分都是台灣市場同級距的銷售冠軍，整體供應鏈支應是國瑞優勢條件之一，成回銷日本有利條件。