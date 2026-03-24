豐田：「台灣製造」要回銷日本 攜手和泰車打造海外生產基地

中東戰爭與美國關稅戰造成國際汽車產業面臨考驗，日本豐田集團調整國際戰略，攜手和泰車（2207）打造日本以外的生產基地，日方首度鬆口，台灣製造不僅要行銷全球還要回銷日本。

日本豐田汽車本部長暨國瑞汽車董事長東崇德表示，美國關稅戰陰影未散，加上中東戰事影響國瑞外銷表現，將借重台灣汽車的生產量能，以國瑞汽車所生產的車輛行銷全球其他市場，其中包括銷售日本，在回銷日本方面將是台灣首例。

國瑞汽車是日本Toyota及Hino汽車在台灣唯一授權的製造廠，由豐田（占65%）、和泰車（占30%）、日野（占5%）合資。

東崇德表示，豐田在日本有三大生產基地，國瑞汽車所生產的車輛，長期以來在品質與製造水準上表現穩定，已獲得台灣市場消費者的高度信賴，並於中東等外銷市場持續累積良好口碑，獲得當地客戶肯定。目前日本主要有三大生產地區（三河、九州、東北），未來也期待國瑞汽車逐步朝向「第四生產地區」的方向邁進，有機會將產品銷往更多包括日本在內的海外市場，讓海外消費者同樣能感受到國瑞優異的製造品質。

東崇德指出，以往豐田的市場劃分主要是美國、中國及其他地區，這也顯示美國與中國的重要性，但是在美國關稅戰發生之後，局勢出現變化，台灣的重要性更被凸顯。汽車產業從新車銷售擴及價值鏈的打造，和泰車在價值鏈的打造尤為突出，受到豐田體系的高度重視，每年都有為數可觀的豐田各地合作夥伴來台灣借鏡，並因而增加獲利。去年豐田集團會長豐田章男三度來台，參加和泰車旗下GR GARAGE的開幕與賽車活動等，也彰顯和泰在整個價值鏈的發展受到重視。

汽車產業正面臨快速變動，因為中東戰爭問題，影響原本豐田與國瑞汽車外銷中東的成果，國瑞出口全數銷往中東，但戰爭造成海運時間拉長一倍，成本因而提高，國瑞對中東的外銷依存度過高問題應該調整，將持續擴增中東以外的外銷市場。另外美國關稅戰也影響汽車市場，因為關稅問題，豐田供應美國市場的需求增溫，庫存水位不足，先優先滿足美國當地的需求。