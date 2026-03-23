比降價更有感！台中建商出招吸買氣 裝修家電全到位

隨著央行信用管制政策發酵，不景氣的市場氛圍中，購屋剛性需求並未消失，而是轉為觀望與等待。為打破觀望僵局，包括城鈺、泰御、龍寶、富華創新等建商頻頻出招，透過「含裝修、空調、全屋AI大管家智能系統與Apple HomePod mini」等配套，吸引購屋族目光。

根據實價登錄資料顯示，台中市2025年預售屋成交量5,848筆，平均單價55.6萬元，相較在央行第七波信用管制實施的2024年，預售屋成交量達2萬4,469筆，均價49.6萬元，成交量減少76.1%，單價則增長12.1%，呈現明顯的價量背離。

台灣房屋信實崇德店店長明而康指出，雖然限貸令拉長了買方的決策期，但台中人口持續增長，民眾對買房成家的剛性需求依然穩固。為了在有限的市場中突圍，開發商各自出招吸引來客，例如採取更靈活的付款方式，或是直接將過去屬於消費者負擔的成本納入建商服務，降低購屋族財務負擔，成功帶動現場熱度。

目前，最受矚目的北屯區太原路三段的富華創新「澐光」，產品規劃25至36坪，鎖定自住與首購族，去年底原開價4字頭，今年初調整價格至3字頭，再加碼贈送輕裝潢冷氣，在北屯區眾多競品環伺下，引發市場熱議，目前全案銷售已破九成。

同樣締造佳績的，還有北太平新福段的「城鈺森川」，該案基地位於旱溪河岸首排，具三面臨路街廓優勢，擁有約150米絕佳視野棟距。不僅如此，此案為全屋精裝修智能宅，自備桌椅床墊即可「拎包入住」，還標配Life Smart智能系統與Apple HomePod mini，住戶可透過語音或遠端設備操作家電，吸引自住客熱烈詢問，推出4個月即熱銷六成。

城鈺森川專案執行羅振豪說，因應現在市況，很多買方仍處於觀望狀態，購屋面臨的挑戰除了房價，還有交屋後龐大的裝修工程協調與現金支出。建商若能幫客戶解決裝潢上的煩惱，不僅能降低首購與換屋族的財務體感壓力，為住戶避開裝修工期延宕風險，減少買房初期的困擾，更能進一步連結品牌與客戶的關係。

在此同時，高價住宅也不乏以送精裝修誠意吸引來客，西屯區「泰御SKY ISLAND」，均價85.72萬元，配套含精裝修與空調。龍寶「有愛臻邸」總價落在3,787萬至4,458萬元，也將全熱交換系統列入建案配套。

羅振豪指出，大環境不景氣，消費者的資金分配變得更為謹慎，上述個案在市場獲得高正向評價，核心邏輯都在於縮短購屋族與「家」的距離，以一份實實在在的「誠意」成功打動買方，點燃買氣。