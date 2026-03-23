桃市府串聯在地品牌 攜手日韓馬團隊揮軍海外市場

桃園市政府青年事務局23日宣布成立跨國創生交流平台，將桃園地方創生團隊串聯日本、韓國及馬來西亞等國際夥伴，協助桃園在地品牌拓展國際市場。桃園市副秘書長金志聿出席參與「115年桃園地方創生國際合作暨永續發展行動計畫啟動儀式」，見證桃園市政府青年事務局與國際團隊多方簽約，並授牌予今年獲選的15組「青年投入永續發展行動計畫」團隊，宣告桃園地方創生邁入國際化新里程碑。

金志聿副秘書長表示，地方創生不僅是活化在地的重要策略，更要透過「拉夥伴、建平台」，為地方團隊開創更多可能。此次簽署MOU並啟動國際合作平台，正是希望串聯日本、韓國及馬來西亞等國創生夥伴，透過跨國交流與資源共享，協助團隊拓展合作機會。他指出，地方創生不能只停留在地方，更要走入市場、拓展通路，讓好的理念與行動被看見，被市場認同。青年局將持續推動地方創生，扮演支持青年團隊的重要後盾，協助在地品牌走向國際，提升桃園城市競爭力與國際能見度。

該計畫首度以「在地行動 × 國際鏈結」為核心，邀集海外團隊與桃園地方創生品牌，共59組團隊進行深度媒合，促成多項具體跨國合作。此次合作面向涵蓋永續材料、商品開發及文化體驗，例如：來自桃園區的「職人雞」與日本熊本縣傳統家鄉料理名店「向日葵亭」展開聯名商品開發；以復興區在地桂竹為核心的「桃園市復興桂竹產業發展協會」、「新竹金BAMBOO」也與馬來西亞檳城的團隊就竹纖維減塑應用進行技術交流；「貳柒珈琲焙煎所」則與馬來西亞的陶藝品牌進行跨域工藝合作；位於大溪、專注於文化設計的「晴感製物」亦正與日本團隊洽談文化觀光設計，未來可望逐步轉化為具體商業成果。另位於復興區的pluwfun未來設計所，亦與韓國BO+EMPLUS規劃台韓兩地市集交流活動。

桃市府青年局長侯佳齡表示，青年局長期培植地方創生，目前累計已輔導超過百組團隊，提供從培力、陪伴到資源串聯的完整支持系統，培力產業涵蓋音樂文化、農業轉型及場域再生等多元領域。今年，更透過設立常態性跨國合作平台，協助桃園在地品牌厚植實力、拓展國際市場，讓青年行動成為驅動城市永續發展的重要引擎。

桃園市副秘書長金志聿與韓國團隊交流。桃市府／提供