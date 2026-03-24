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智慧經營／凌群電腦總經理劉瑞隆 瞄準太空做衛星群大腦

經濟日報／ 蘇嘉維黃晶琳
凌群總經理劉瑞隆表示，跨向太空產業不能單打獨鬥，須採大團體戰。記者黃晶琳／攝影
凌群總經理劉瑞隆表示，跨向太空產業不能單打獨鬥，須採大團體戰。記者黃晶琳／攝影

凌群電腦（2453）從系統整合邁向衛星之路，凌群總經理劉瑞隆認為，太空產業是大團體戰，凌群除了是國家衛星操控團隊（TMOT）核心成員，更跨向衛星資料管理次系統的軟體開發領域，未來助攻「台版星鏈」，揪團共同推動台灣太空產業鏈的國際化。

國家隊核心成員

從老牌資訊服務的系統整合商，到與太空衛星結緣，可以回溯至1996年，在國家太空中心的指導下，凌群成為國家衛星操控團隊的核心成員，現在雙方的合作已從早期的基礎維運，深化至核心系統的自主研發。

劉瑞隆指出，近年凌群擴大布局，全面投入「福衛八號」影像資料管理系統（DMS）及「福衛九號」SAR衛星資料管理次系統的軟體開發，在太空中心指導下，成為實現「衛星資料處理國產化」的關鍵夥伴，確保台灣衛星獲取的遙測數據能安全、高效地轉化為具備商業價值的資訊。

同時，凌群也積極參與國際市場，目前聚焦核心技術開發，切入開發「低軌衛星網路管理系統（SNOS）」，將成為衛星群發揮效能的大腦，已經與國際衛星營運商密切接觸，而政府積極推動的「台版星鏈」，凌群也將全力支持。

然而，跨向太空產業不能單打獨鬥，劉瑞隆認為，太空產業是「大團體戰」，凌群深度參與關鍵產業組織，建立堅實的合作網絡，以達成多方聯盟布局。

凌群除參加台北市電腦公會成立的「台灣次世代通訊產業聯盟」之外，也是「台灣太空產業發展協會 」的重要成員。

緊密串連產學界

現在劉瑞隆也在「台灣雲端物聯網產業協會」擔任衛星物聯網SIG 總召，更在電腦公會成立、專攻6G及衛星技術的「台灣次世代通訊產業聯盟」中，擔任副會長。

劉瑞隆強調，透過這些平台，以及政府大力支持，凌群與學界、網通硬體商緊密串連，共同推動台灣太空產業鏈的國際化。

台灣具備完整的ICT與半導體供應鏈，劉瑞隆分析，台灣在太空產業，更擁有「星地整合」、「數據應用開發」、「非紅供應鏈的戰略位置」等三大重要機會。

盤點台灣太空、衛星產業實力，劉瑞隆分享，台灣有能力研發、製造衛星，同時在衛星產業擁有豐富的經驗，更重要是有政府的支持，以台灣雲協衛星物聯網SIG為平台，在政府多個部會及國家太空中心的帶領下，促進業者合作、結盟，強化台灣衛星產業生態系，進軍國際衛星產業供應鏈。

近期國際大型低軌衛星營運商SpaceX、Amazon LEO以及衛星及火箭新創公司也紛紛來台尋找供應鏈，從天上的衛星，到地上的地面站、使用者終端應用，台灣廠商都是堅強的夥伴，由強化供應鏈布局，進而加速商業化並降低成本，未來全球太空產業發展，台灣供應鏈勢必扮演關鍵角色。

低軌衛星 福衛八號 凌群

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