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商業興觀點／演唱會經濟 形塑城市觀光新樣貌

經濟日報／ 林婉婷（商研院南部院區組長）

近年來，從BLACKPINK、Coldplay到亞洲明星盛典（AAA），國際級演藝活動密集登陸台灣，不僅引發粉絲熱潮，也為城市觀光與休閒產業注入前所未有的成長動能。這類大型活動早已超越單純的娛樂消費，而成為推動城市品牌、活絡觀光產業鏈的重要引擎，「演唱會經濟」正逐步形塑城市經濟的新樣貌。

演唱會的真正影響力，並不僅止於場館內的門票收入，更在於其高度集中的「人流磁吸效應」。根據萬事達卡與聯合信用卡處理中心於 2025年針對2023至2024年高雄大型國際演藝活動所做的分析，約八成觀眾來自外縣市，其中，國內旅客以雙北及台中為主，國際旅客則有近四成來自香港。這樣的結構顯示，演唱會已成為跨區、跨境旅遊的重要誘因。

大量人潮隨之轉化為驚人的消費力。研究指出，演唱會期間高雄整體住宿消費成長達48%，餐飲消費也提升約10%。若再從國際經驗觀察，英國音樂產業聯盟於2023年公布的研究顯示，在2022年英國音樂觀光客的總支出中，高達46%屬於「場外消費」，涵蓋住宿、餐飲、交通、零售與在地體驗。

這說明演唱會的經濟效益，並非集中於單一場域，而是擴散至整座城市，成為帶動地方經濟的重要力量。

然而，這類短時間內高度集中的人流，也為城市與觀光產業帶來治理與承載上的挑戰。交通動線是否順暢、住宿量能是否充足、服務品質能否維持，皆直接影響旅客對城市的整體印象。

若僅將演唱會視為一次性的熱潮，而缺乏整體觀光策略與跨部門協作，反而可能因服務失衡而削弱城市品牌。

因此，對城市而言，關鍵不在於「辦多少場演唱會」，而在於是否能將演唱會視為長期觀光布局的一環。透過文化、觀光、交通與產業單位的協同規劃，將粉絲旅客導入在地消費、延長停留天數、創造回訪誘因，才能真正把一次性人流轉化為可持續的觀光動能，讓演唱會經濟成為城市發展的長期資產。

演唱會 消費

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