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川普縮手！稱談判有進展 轟伊朗電廠延後5天

發現薇趨勢／誰偷了本土電商的優勢？

經濟日報／ 王薇瑄（聲鮮時采科技營運長、科技媒體專欄作家）

想像一下：深夜12點，吹風機突然壞了。

若是在五年前，多半只能認命，頭髮半乾半濕睡一晚。隔天不是衝實體賣場，就是上網下單等兩三天。那種「急，也沒辦法」的感覺，其實很常見。

但到了2026年，你打開Uber Eats，在生鮮雜貨裡點一台最便宜的入門款，30分鐘就送到家門口。它不一定是你研究過評價的品牌，但此刻你需要的不是比較，而是解決問題。

這件小事，某種程度上比營收報表更能說明台灣電商的變化。

過去幾年，我們習慣把「電商」和「外送」分開看待。一個賣商品，一個送餐。但現在，界線已經鬆動。外送平台每年創造超過860億元產值，其中非餐飲的比例還在往上走。買滑鼠、延長線、行動電源這類低單價、低決策成本的小商品，愈來愈多人直接在外送平台解決。

它沒有要取代大型家電市場。它搶的，是那些「現在就要」的需求。

這對本土電商其實是很實際的壓力。PChome過去強調24小時到貨，已經算是物流效率的高標。但當消費者開始習慣30分鐘送達，時間標準被重新定義了。

不是所有商品都需要那麼快，可是一旦你體驗過「用到才買」，囤貨的心態就會動搖。

而另一邊的壓力更直接。

跨境電商酷澎（Coupang）在台灣的強勢崛起，寫下了電商史上的奇蹟。2025年它的營收正式超越PChome，成為台灣第二大電商平台。當跨境商品的到貨時間縮短到幾天內，甚至接近本土出貨效率，消費者對「一定要在台灣平台買」的理由就少了一個。

日韓品牌的吸引力，加上補貼策略，讓不少人願意改變下單習慣。

至於淘寶和拼多多，則是另一種邏輯。價格差距有時候不是5%或10%，而是直接對半。對預算敏感的族群來說，那種落差很難忽視。當跨境運費被壓低，付款流程又愈來愈簡單，消費者其實很務實，哪裡划算，就往哪裡去。

於是市場開始分流。一端是追求效率與品牌信任的人，可能還是習慣在Momo購物網下單；另一端是極度重視價格的人，把時間換成成本，選擇跨境平台。

至於即時需求，則慢慢被外送平台吸走。

比較尷尬的是中間地帶。不上不下，速度不夠快，價格也沒有明顯優勢。這不是單純營業額的問題，而是消費習慣正在變得零碎：像是在沙發上滑手機買便宜飾品、在睡前臨時叫一顆滑鼠、在公司下單下午茶想吃的零食。購物行為不再集中在某一個平台完成。

這是一件壞事嗎？對消費者來說選擇變多了，但對本土零售來說，資金正在更快速地外流，這也是事實。

如果物流速度已經快到幾乎無感，未來的差異可能不在「更快」或「更多」，而在於你是否真的理解使用者。

哪些商品值得推薦？哪些不必買那麼貴？哪些售後服務能讓人安心？這些都不是單純靠演算法堆疊就能解決。

也許下一個十年，真正有價值的不是平台流量，而是信任感。

科技確實改變了我們取得商品的效率，但人還是會記得哪個平台在出問題時願意處理，哪一次購買讓人覺得被理解。速度和價格很重要，只是它們可能不是全部。

科技或許改變了我們的取貨效率，但人類對於「被理解」與「好生活」的追求從未改變。在追逐速度與價格的賽道上，或許我們該停下來思考：在下一個十年，什麼才是技術無法取代的消費溫情？

淘寶 電商 跨境電商

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