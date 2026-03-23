東聯互動實踐普惠金融 打造移工共創共榮新模式

東聯互動（7738）深化「科技向善」與「金融大回饋」企業理念，在印尼穆斯林開齋節參與大型移工社群活動，透過結合金融科技、在地服務與公益推廣，全面落實普惠金融，攜手移工社群建立「共創、共榮、共生」的金融服務新模式。

開齋節為穆斯林年度最重要節日之一，活動現場聚集大量印尼移工及其家庭與社群網絡，具備高度信任與互動密度。東聯互動在現場設置「INDOMONEY」服務據點，提供即時匯款諮詢、App操作教學、多語言客服支援（印尼語／中文）及現場註冊引導，讓使用者能在最熟悉的社群場景中，快速上手合法、安全的跨境匯款工具。

同時，東聯互動亦推動「金融大回饋」行動，透過低門檻開戶引導、優惠手續費機制、即時交易體驗與數位工具教育，降低移工族群使用金融服務的成本與障礙，將過去依賴地下匯兌的需求，逐步導入合規且透明的金融體系之中。

在防詐騙教育方面，東聯互動在現場設計情境式教學與案例分享機制，針對假匯款通知、假仲介、社群詐騙等常見手法進行說明，並透過一對一諮詢協助移工辨識風險。此舉不僅提升個人金融安全能力，也有助於從源頭降低非法金流與詐騙事件的發生。

東聯互動表示，印尼移工長期為台灣經濟與社會的重要支撐力量，其跨境資金流動具高度頻率與剛性需求。然而，在資訊落差與語言隔閡下，往往被排除於主流金融體系之外。東聯互動透過「科技向善」策略，將金融服務帶入社群、嵌入生活場景，使金融不再只是產品，而是可被理解、可被信任、可被使用的基礎能力。

展望未來，東聯互動表示，將持續拓展東南亞移工社群服務，深化文化活動與金融場景的整合，打造「嵌入式金融（Embedded Finance）」與「社群型金融基礎建設」雙軌發展模式，讓金融科技真正回歸服務本質，並持續創造企業成長與社會價值的雙重正循環。