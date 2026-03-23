快訊

台南仁德保安路工廠大火 1移工受困消防搶救中

伊朗官媒：美伊未直接或間接對話 川普因伊朗威脅「縮了」

聽新聞
0:00 / 0:00

搶800億白金商機 全家吐司拚業績增3成、統一超強化通路

中央社／ 台北23日電
全家23日表示，2025年匠土司系列「家庭號」與「個人包」吐司累計突破6000萬片，約可堆疊成2300座台北101。圖／全家提供（中央社）
全家23日表示，2025年匠土司系列「家庭號」與「個人包」吐司累計突破6000萬片，約可堆疊成2300座台北101。圖／全家提供（中央社）

超商烘焙戰升溫，看準台灣烘焙市場規模逾新台幣800億元，全家宣布升級「匠土司」系列，目標帶動業績年增3成；統一超則透過Semeur聖娜複合店與多元烘焙商品組合，擴大通路布局。

全家便利商店商品本部副本部長黃正田今天透過新聞稿指出，全家匠土司系列涵蓋家庭號、個人包與夾心系列等三大產品線，依照不同客群的需求，推出厚片吐司、生吐司及擁有全穀標章的新纖麥吐司等多樣化品項，業績連年穩定成長。

全家表示，2025年匠土司系列「家庭號」與「個人包」吐司累計突破6000萬片，約可堆疊成2300座台北101；為了持續衝刺第1季早餐與日常餐食商機，近期進行產品升級，鎖定早餐與日常餐食需求，朝吐司業績成長3成目標邁進。

此外，全家持股93.5%的烘焙生產基地福比麵包廠，二廠在2025年12月稼動，新增常溫蛋糕專線，生產杯子蛋糕、雪花蛋糕與巧克力蛋糕等商品；其中，常溫蛋糕銷售王為綿乳杯子蛋糕，因一袋5個的設計，方便分食，自產線稼動以來銷售已成長2成。

統一超表示，為滿足全時段烘焙需求，已建立完整烘焙商品結構，除了整合全台已突破400家的「Semeur聖娜」複合店專櫃，打造麵包專賣店，商品種類涵蓋包裝麵包、冷藏三明治、熱壓吐司、冷藏甜點與Mister Donut多拿滋複合店等品類，也依據商圈需求靈活導入不同烘焙商品組合，以強化全時段消費布局。

除了超商雙雄之外，超市也積極布局烘焙市場，超市全聯的阪急麵包即是全聯「帶路雞」（吸引客人進入店的商品）之一。

全聯2016年與日本H20 RETAILING株式會社旗下的「阪急BAKERY」技術合作，在台製作現烤麵包提供給全聯門市；2019年與H2O RETAILING株式會社合資成立全聯阪急麵包公司，向下延伸麵包烤焙廠，大力搶攻現烤麵包商機，業績更是持續成長。

統一超表示，為滿足全時段烘焙需求，已建立完整烘焙商品結構，包括全台已突破400家的「Semeur聖娜」複合店專櫃，商品種類涵蓋包裝麵包、冷藏三明治、熱壓土司、冷藏甜點與Mister Donut多拿滋複合店等品類。圖／統一超提供（中央社）
統一超表示，為滿足全時段烘焙需求，已建立完整烘焙商品結構，包括全台已突破400家的「Semeur聖娜」複合店專櫃，商品種類涵蓋包裝麵包、冷藏三明治、熱壓土司、冷藏甜點與Mister Donut多拿滋複合店等品類。圖／統一超提供（中央社）

商品 吐司 全家 7-Eleven

延伸閱讀

烘焙國家隊選拔前哨戰啟動！ 2026 UniBread 烘焙王大賽報名開跑

全家「匠土司」疊出2300座台北101！一年銷售超過6000萬片

統一集團2026 UniBread 烘焙王大賽報名開跑

愛買強化生鮮熟食、整合集團資源 今年拚轉盈

相關新聞

小股東疑新總座未簽2025年財報、爆公司治理問題 中工回應了

中華工程（2515）爆公司治理爭議。中工小股東黃文泰正式向金管會、證期局、證交所和投保中心檢舉，質疑公司前總經理周志明升任董事長、由蘇麗梅接任總經理，並完成公告異動後，關鍵財務與內控文件仍由「總經理周志明」簽章，背後原因引發高度關注，並引發小股東黃文泰質疑，「是不敢簽？還是不能簽？」

中工新總座未簽去年財報 小股東黃文泰：是不敢簽？還是不能簽？

中華工程（2515）再爆公司治理爭議。中工小股東黃文泰正式向金管會、證期局、證交所和投保中心檢舉，質疑公司前總經理周志明升任董事長、由蘇麗梅接任總經理，並完成公告異動後，關鍵財務與內控文件仍由「總經理周志明」簽章，背後原因引發高度關注。黃文泰質疑「是不敢簽？還是不能簽？」

搶800億白金商機 全家吐司拚業績增3成、統一超強化通路

超商烘焙戰升溫，看準台灣烘焙市場規模逾新台幣800億元，全家宣布升級「匠土司」系列，目標帶動業績年增3成；統一超則透過S...

AI點亮新竹縣科技首都 智慧發展最前線成果豐碩

科技的價值，在於解決民生的痛點！新竹縣政府日前參加「2026智慧城市展暨淨零城市展」，活動圓滿成功。縣長楊文科強調以人為本，解決民眾日常生活問題的核心理念，為「科技首都 幸福竹縣：AI領航，永續家園」的主題展覽定調。楊文科與團隊的八年數位治理，成果豐碩，展現AI、物聯網、大數據如何從治理層面落實到「交通、產業、教育、安全、環保」等五大生活場景，打造更安全、更便捷、更永續的智慧城市，提升公共服務品質。

驅動都市轉型 蔣萬安：不動產估價師扮演關鍵角色

成立至今已23年的臺北市不動產估價師公會，日前舉辦會員大會暨晚宴，台北市長蔣萬安親至會場給予估價師們崇高敬意及感謝。蔣萬安表示，台北市各項市政推動，不動產估價師都扮演不可或缺關鍵力量及角色，協助市政穩健前進。

銀髮汪星人催生「精準養護」商機 momo揭三大養寵新趨勢

毛孩已是台灣家庭不可或缺的成員，而牠們也正在變老。據農業部統計，截至2025年底全台犬貓登記數量突破340萬隻，當年新增登記量超過全台新生兒數的2倍以上，這不只是一個有趣的對比，更代表台灣社會結構正在靜靜改變，而這群「家人」也和人一樣，正在邁入老年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。