搶800億白金商機 全家吐司拚業績增3成、統一超強化通路
超商烘焙戰升溫，看準台灣烘焙市場規模逾新台幣800億元，全家宣布升級「匠土司」系列，目標帶動業績年增3成；統一超則透過Semeur聖娜複合店與多元烘焙商品組合，擴大通路布局。
全家便利商店商品本部副本部長黃正田今天透過新聞稿指出，全家匠土司系列涵蓋家庭號、個人包與夾心系列等三大產品線，依照不同客群的需求，推出厚片吐司、生吐司及擁有全穀標章的新纖麥吐司等多樣化品項，業績連年穩定成長。
全家表示，2025年匠土司系列「家庭號」與「個人包」吐司累計突破6000萬片，約可堆疊成2300座台北101；為了持續衝刺第1季早餐與日常餐食商機，近期進行產品升級，鎖定早餐與日常餐食需求，朝吐司業績成長3成目標邁進。
此外，全家持股93.5%的烘焙生產基地福比麵包廠，二廠在2025年12月稼動，新增常溫蛋糕專線，生產杯子蛋糕、雪花蛋糕與巧克力蛋糕等商品；其中，常溫蛋糕銷售王為綿乳杯子蛋糕，因一袋5個的設計，方便分食，自產線稼動以來銷售已成長2成。
統一超表示，為滿足全時段烘焙需求，已建立完整烘焙商品結構，除了整合全台已突破400家的「Semeur聖娜」複合店專櫃，打造麵包專賣店，商品種類涵蓋包裝麵包、冷藏三明治、熱壓吐司、冷藏甜點與Mister Donut多拿滋複合店等品類，也依據商圈需求靈活導入不同烘焙商品組合，以強化全時段消費布局。
除了超商雙雄之外，超市也積極布局烘焙市場，超市全聯的阪急麵包即是全聯「帶路雞」（吸引客人進入店的商品）之一。
全聯2016年與日本H20 RETAILING株式會社旗下的「阪急BAKERY」技術合作，在台製作現烤麵包提供給全聯門市；2019年與H2O RETAILING株式會社合資成立全聯阪急麵包公司，向下延伸麵包烤焙廠，大力搶攻現烤麵包商機，業績更是持續成長。
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