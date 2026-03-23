海能風電589億再融資到位 台灣離岸風電新紀錄

海能風力發電今天宣布完成約新台幣589億元再融資案，這不僅是台灣離岸風電史上首件完成再融資案例，也是亞太地區首例，且最終獲超過2倍的超額認購，刷新台灣離岸風電融資紀錄。

海能風電透過新聞稿指出，該風場位於苗栗外海，裝置容量達376MW，自2023年9月正式營運，為台灣離岸風電第2階段潛力場址中首座完工併網的風場。這次再融資順利落實，象徵台灣離岸風電產業進入新階段，也開創產業財務管理的新標竿。

台灣積極推動能源轉型，政府目標在2035年前達成18.4GW離岸風電裝置容量，但過去尚無風場完成再融資。海能風電表示，此案驗證了完整專案融資生命週期，可作為國內後續風場財務規劃範例，也為亞太其他市場提供參考經驗。

海能風電指出，本案獲原融資案4家出口信貸機構（ECAs）持續支持，並吸引17家本土銀行參與，分別有8家公股行庫、9家民營銀行；另有10家國際指標銀行加入。最終認購金額大幅超越原目標，顯示金融市場對專案資產品質、發電表現及管理能力高度肯定，也反映銀行團對台灣再生能源政策及離岸風電長期發展前景的信心。

海能風電強調，成功完成再融資將進一步穩固專案財務基礎，未來將持續推動營運穩健，協助台灣達成能源轉型目標。