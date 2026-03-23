AI點亮新竹縣科技首都 智慧發展最前線成果豐碩

科技的價值，在於解決民生的痛點！新竹縣政府日前參加「2026智慧城市展暨淨零城市展」，活動圓滿成功。縣長楊文科強調以人為本，解決民眾日常生活問題的核心理念，為「科技首都 幸福竹縣：AI領航，永續家園」的主題展覽定調。楊文科與團隊的八年數位治理，成果豐碩，展現AI、物聯網、大數據如何從治理層面落實到「交通、產業、教育、安全、環保」等五大生活場景，打造更安全、更便捷、更永續的智慧城市，提升公共服務品質。

智慧治理、智慧交通與產業，如何解決民生卡痛點

新竹縣縣長楊文科於展覽致詞時強調，2026年竹縣整合交通、醫療等九大局處參展，全面展現新竹縣將科技融入施政的決心。元旦正式成立數位發展處，整合各局處的科技應用與民眾服務，致力打造更聰明、更貼心的數位政府。

楊文科透過實際案例，分享AI智慧治理的亮點。像是民眾最關切的交通問題，交通處展出其近期開發的交通改善決策系統，透過事故資料數位化與碰撞構圖分析，以AI精準找出高風險路口，進行工程改善，並榮獲台北市電腦商業同業公會「2026智慧城市創新應用獎」優勝獎項。

竹縣推動透明治理的政府開放資料，連續六年獲得「資料開放金質獎」，五度榮獲全國第一名！數位發展處與民政處，並展示深受鄉親喜愛的AI戶政服務機器人小美，讓科技服務充滿了溫暖。此外，民生離不開經濟，竹縣更積極布局產業未來，產業發展處全力推動AI智慧園區，預期將創造破千億的產值，跟4,000個以上就業職缺。

教育、安全、環保、公衛、文化科技應用，竹縣政府如何增進民眾福祉

教育局展示「School+」App，APP中的數位聯絡簿功能讓溝通更便利；智慧小屋與運算思維學習平台，讓孩子學習物聯網、程式設計等知識時變得更有趣，更能學以致用；並推動AI教育機器人「凱比」進入全縣58所公幼與特教班，將STEAM與AI科技融入教學現場，培育未來科技人才。

智慧安全領域由消防局展示全台首創無人機義消隊與AI建模技術，可縮短60%災情掌握時間；救護車配備12導程心電圖與5G即時傳輸系統，急救存活率提升30%。環保局則透過AIoT空氣品質感測網與獨家區域標準差演算法，從被動監測轉為主動預警，開放空氣品質查詢，守護縣民呼吸權。

衛生局推出「竹縣疫苗地圖」與智慧心電圖篩檢計畫，整合AI與大數據分析，強化社區健康管理；文化局則建置縣史館典藏網與無圍牆博物館，讓文化資產突破時空限制。

AI領航幸福永續，竹縣未來三大計畫

為提供民眾更貼心、更實際的服務，縣府更公布未來三大計畫，包括「智慧守護之眼」、「智慧沙盒創新計畫」及「AI縣民管家」，以AI技術強化公共安全、推動全民參與創新，並主動通知福利資訊，讓縣民權益不漏接。

新竹縣政府表示，AI不只是科技，更是提升生活品質與治理效能的工具。透過本次智慧城市展，竹縣向廣大縣民、全國城市與國際貴賓，展示智慧治理的實踐成果，持續邁向科技與幸福並進的永續未來。