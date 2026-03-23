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東洋佐劑流感疫苗適應症擴至50歲以上 搶攻熟齡市場

中央社／ 台北23日電

台灣東洋宣布，長期合作的國際疫苗大廠CSL Seqirus代理的佐劑流感疫苗，經衛福部食品藥物管理署核准，適應症由原本65歲以上成人使用，新增擴大至50歲以上族群，可擴大東洋流感疫苗的市場基礎，為營運增添動能。

台灣東洋今天透過新聞稿表示，先進國家熟齡族群接種佐劑流感疫苗已逐漸成為趨勢，隨適用年齡層下修，也回應熟齡族群的防疫需求。

台灣東洋表示，2025年傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決議，將此類加強型流感疫苗納進公費疫苗項目，顯示其公衛價值獲肯定；且進一步觀察國際高齡社會的美國、英國、澳洲、加拿大，以及超高齡社會國家如德國、希臘、義大利、西班牙、奧地利等國，早已將加強型流感疫苗納入公費，或明確建議熟齡與高齡族群優先使用，佐劑流感疫苗已是因應熟齡族群防疫需求的重要策略之一。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，佐劑流感疫苗2004年即在英國取得65歲以上成人接種藥證，2023年獲歐盟核准將適應症擴及至50歲以上成人。台灣東洋於2023年引進此疫苗，並取得65歲以上成人適應症，提供國際臨床與實證資料供食藥署審查，今年進一步將適應症下修至50歲以上族群。

侯靜蘭強調，此舉不但讓台灣接軌國際標準、落實分齡接種的全球趨勢，也回應台灣人口結構的快速變遷，除了希望降低熟齡族群重症風險，也盼提供更多元的流感疫苗新選擇。

侯靜蘭表示，台灣東洋除了癌症、抗生素領域長期獲國內醫療院所肯定外，近幾年耕耘的疫苗品牌也逐漸獲政府與社會信賴。例如自CSL Seqirus代理、德國生產的「細胞流感」，已連續6年獲疾管署納公費疫苗名單；英國生產的「佐劑流感疫苗」也在今年首度參與疾管署20萬劑的公費招標，顯示台灣東洋在國家公衛體系的角色逐步提升，使台灣成為亞洲首個將加強型流感疫苗納入公費體系的國家。

流感疫苗

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