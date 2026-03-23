2026台北國際自行車展覽會 將於25日開展

「2026 台北國際自行車展覽會」（2026 Taipei Cycle Show）將於3月25日登場。隨著市場庫存逐步回到健康水位，整體產業情勢持續改善，市場信心亦穩步回升。

根據最新產業數據，台灣自行車零件出口已連續14 個月維持正成長，2026 年前兩個月出口數量與金額同步提升，顯示全球市場需求正逐步回穩，並為後續整車市場表現帶來正面支撐。中價位車款需求率先回溫，電動輔助自行車（eBike）亦持續具備發展潛力，反映自行車在通勤、休閒、健康與環保等面向的長期需求仍然穩固，產業發展基本面持續向好。這樣的市場變化，也進一步凸顯台灣自行車產業在產品升級與市場定位上的高值化成果。

臺灣自行車輸出業同業公會指出，面對國際關稅調整與供應鏈重組等外部挑戰，台灣自行車產業亦已建立更具彈性與韌性的全球分工體系，透過台灣、中國大陸、越南、柬埔寨及歐洲等區域協同布局，持續強化供應鏈整合、風險分散與快速應變能力，穩固台灣在全球自行車產業鏈中的關鍵地位。同時，產業界也持續倡議有利綠色產品流通的公平貿易環境，期盼降低不必要的關稅與制度障礙，進一步提升全球永續交通發展效益。

本屆台北國際自行車展將聚焦高階自行車、eBike、智慧騎乘及AI 應用等主題，完整呈現台灣產業持續創新升級的成果。展會期間並將舉辦多項國際交流與論壇活動，涵蓋產業趨勢、技術創新、低碳製程、循環經濟及跨域合作等議題，展現台灣自行車產業與國際接軌的深厚實力，也為全球合作夥伴創造更多交流與合作契機。

2025 年，台灣整車出口達103萬台，出口總值28.77億美元，其中一般自行車（Bike）出口平均單價（FOB）為1,074.72美元，電動輔助自行車（eBike）出口平均單價（FOB）為1,990.22美元，進一步顯示台灣自行車產業在高值化發展上的具體成果，並持續鞏固台灣於國際市場中的重要地位與競爭優勢。

臺灣自行車輸出業同業公會強調，展望未來，台灣自行車產業將持續以高值化發展為核心，深化全球鏈結、強化永續發展布局，穩步掌握市場回升契機，持續提升國際競爭力。2026台北國際自行車展不僅是展示產品與技術成果的重要平台，更是台灣自行車產業攜手全球夥伴深化合作、共創未來的重要時刻。