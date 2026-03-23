驅動都市轉型 蔣萬安：不動產估價師扮演關鍵角色

成立至今已23年的臺北市不動產估價師公會，日前舉辦會員大會暨晚宴，台北市長蔣萬安親至會場給予估價師們崇高敬意及感謝。蔣萬安表示，台北市各項市政推動，不動產估價師都扮演不可或缺關鍵力量及角色，協助市政穩健前進。

臺北市不動產估價師公會理事長鐘少佑指出，公會長期與市府各局處合作，並與產業界形成協作平台，同時積極投入產學合作，培育下世代專業人才，強化產業永續發展基礎，並建立估價輔助平台減輕估價師繁雜的工作，估價師角色已從傳統「價格判斷者」，進一步升級為「公共決策的專業參與者」。

臺北市不動產估價師公會為全國首創成立之公會，會員規模居全國之冠，會務表現亮眼。蔣萬安表示，估價師在各項市政推動中，提供專業、客觀且具市場基礎的分析，讓政策決策更具透明性與公信力，亦為台北市建立穩健的不動產治理體系。

蔣萬安說，在鐘少佑理事長及歷任理事長帶領、還有全體會員努力下，臺北市公會會務持續發展，也為估價制度與實務推展、及產業進步，作出重要貢獻。

蔣萬安表示，臺北市不動產估價師公會在估價程序、產業精進上，都給予市府很多實用建議與建言，以近年重大投資案為例，輝達（NVIDIA）台灣總部選址北士科，歷經長時間溝通與評估，涉及與新光人壽解約及後續地上權權利金評估及審查等複雜議題，因為有公會及估價師們專業協助，確保合理性與公共利益，成功促成國際級企業落腳台北，為台北與台灣的AI、科技業發展部分，更推上重大里程碑。

面對「大都更時代」來臨，台北市推動「都更八箭」政策後，都市更新案件量大幅成長，報核件數達過往平均的2.4倍。蔣萬安表示，估價師站在第一線，將複雜制度轉譯為民眾可理解的語言，並透過估價審議制度，協助市府提升決策效率與公平性，使都更案件得以順利推動。在市有資產管理及軌道經濟發展方面，估價師亦扮演關鍵角色。無論市有不動產標售、捷運聯合開發招商，均透過專業估價與市場分析，提高程序透明度與投資信心，進一步帶動城市建設與經濟發展。

鐘少佑指出，未來估價師將不僅是市場價格的評估者，更是都市發展、公共政策與社會價值的重要連結者，期待估價師持續以專業支撐臺北邁向更透明、公平與永續的城市治理。