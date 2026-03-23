銀髮汪星人催生「精準養護」商機 momo揭三大養寵新趨勢

毛孩已是台灣家庭不可或缺的成員，而牠們也正在變老。據農業部統計，截至2025年底全台犬貓登記數量突破340萬隻，當年新增登記量超過全台新生兒數的2倍以上，這不只是一個有趣的對比，更代表台灣社會結構正在靜靜改變，而這群「家人」也和人一樣，正在邁入老年。

台灣最大電商平台momo觀察站內平台「寵物」關鍵字搜尋量每周均在10萬次以上，其中熟齡犬貓相關食品、保健品與智慧設備需求明顯成長。隨著寵物高齡化加速，飼主照護觀念也從「餵飽」全面升級為「精準養護」，帶動熟齡機能食品、分科保健品與智慧養寵設備三大消費趨勢快速成形。

momo指出，3月23日是「國際小狗日」，集結1,500家品牌、超過10萬件寵物商品推出限時優惠，當日推出《狗狗日》活動並延伸至3月31日的《萌寵囤貨季》，商品最低6折起，消費滿額最高可領600 mo點回饋。

momo觀察毛孩飼主三大購物趨勢，趨勢一是老狗要「吃對」，「機能配方」取代一般飼料成新標配。momo觀察，近年熟齡犬食品與機能型飼料的搜尋與購買需求持續增加，其中能改善牙口退化、維持骨骼健康與體力的配方產品詢問度明顯提升。

趨勢二是養寵進入「分科時代」，關節、心臟、腸胃各有專屬保健，現在「長壽毛孩」也多，現代飼主對寵物健康管理已走向高度分科化。關節支撐、心臟保健與腸胃消化，也因此成為飼主最集中關注的三大健康需求，帶動寵物保健品市場快速從利基走向主流。

趨勢三是智能設備接手「陪伴」，上班族飼主擔心毛孩單獨在家，結合遠端管理與自動化照護功能的智慧寵物設備增加，包括遠端餵食、飲水監測、自動保鮮，讓飼主在辦公室也能即時掌握毛孩狀況。結合攝影監控與自動餵食功能的智能複合式設備，可透過手機遠端操作並與毛孩互動。