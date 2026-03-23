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台中百貨戰國時代來臨 8大商場投資金額超過千億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／市調提供
資料來源／市調提供

台中百貨版圖大爆發，根據最新盤點，全台中目前共有8座商場開發案蓄勢待發，總投資金額竟達1,134億元。從北屯14期到烏日高鐵特區，各區開發業者無不砸下重金插旗，讓網友直呼百貨業的競爭程度簡直是「神仙打架」。

盤點台中8座商場，七期重劃區最受矚目的莫過於台北101與國泰人壽聯手打造的「台中101置地廣場」，不同於台北101以高端精品為主，台中101將以潮流時尚、年輕活力為主軸，投資金額為45億元，預計在2030年完工。

冠德建設（2520）與中鹿開發以106億元拿下捷運市政府G9-1聯開案，將打造辦公、購物、餐飲、旅宿以及文化休閒於一體的複合式空間，其中商場由冠德集團旗下「Global Mall 環球購物中心」統一經營，最快預計2029年開幕。

而北台中首座百貨「漢神洲際購物廣場」，由國揚（2505）集團旗下漢神百貨耗資約100億元打造，將於今年5月10日母親節檔期正式開幕，規模達6.6萬坪、共有逾500個品牌進駐，其中也集結了「島語」、「名人坊」、「初魚」、「屋馬燒肉」等美食品牌匯聚。

此外，統一企業太子建設（2511）的「太子置地廣場-崇德館」，投資10億元，目前已取得建照，預計引進星巴克家樂福與Mia C’bon超市，最快2028年開幕。位於大里區的「太子置地廣場」則投資5.6億元興建，2027年底完工開幕。

烏日高鐵特區則有第一大國際開發公司推出的「D-ONE 第一大天地」，以260億元投資興建，未來將結合五星級飯店、辦公大樓與影城等複合式機能，完工時間預估在2028年。不僅如此，富旺國際（6219）投資8億元的「F Plaza烏日商場」目前正在招商階段，主打街邊型商場，鎖定高鐵通勤族與在地居民。

至於目前話題度最高的水湳經貿園區「台中超巨蛋」，已有中信集團台灣人壽表態投資，投資規模上看600億元，除了主體場館，也將規劃二棟飯店及一座大型百貨商場，最快預計在2031年登場。

北台中首座百貨「漢神洲際購物廣場」，將於今年510母親節檔期正式開幕。業者／提供
北台中首座百貨「漢神洲際購物廣場」，將於今年510母親節檔期正式開幕。業者／提供

家樂福 統一企業 星巴克 台中

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