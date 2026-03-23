中工小股東質疑財報簽署問題 中工：無違失

中華工程（2515）因財報與內控制度聲明書簽署問題引爆爭議，小股東質疑新任總經理未簽署恐有隱情，公司則強調依權責由前任簽署「並無違失」，雙方說法明顯對立，爭議迅速升溫。

中工小股東黃文泰指出，中工已於2月10日公告由蘇麗梅接任總經理，但3月12日簽署的內部控制制度聲明書及財務報告，以及3月16日公告的年度財報，總經理欄仍由前任總經理周志明簽章。他質疑，依法應由現任經理人簽署，卻未見新任總經理簽名，關鍵問題不只是程序，而是「為何沒有簽？」

黃文泰提出多項疑點，包括新任總經理是否尚未掌握財務狀況、財報內容是否存在疑義，或內控制度執行是否有問題。他認為，財報與內控聲明為投資人判斷基礎，若簽署安排異常且未說明，恐影響市場信任，已向金管會等單位檢舉。

對此，中工回應，114年度財報已完成會計師查核並簽證，因蘇麗梅於2月10日才就任，考量報告期間屬前任管理團隊任內，故由當時董事長兼總經理周志明依權責完成簽署並出具內控聲明。公司強調，相關作業並無法令明文限制，程序亦符合公司治理，並無違失。