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新青安2.0回歸舊青安、縮寬限期又限齡 專家：誘因縮水、首購買氣恐無

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
自金管會放寬新青安貸款可免計入銀行法第72條之2（不動產放款天條）的計算，加上房市景氣不佳導致需求降溫，房貸荒已漸有改善，根據本報調查，其中在中古屋市場先前的房貸「一貸難求」，如今狀況已有改善，等待房貸排撥的時間已從6個月降為3個月記者許正宏／攝影
自金管會放寬新青安貸款可免計入銀行法第72條之2（不動產放款天條）的計算，加上房市景氣不佳導致需求降溫，房貸荒已漸有改善，根據本報調查，其中在中古屋市場先前的房貸「一貸難求」，如今狀況已有改善，等待房貸排撥的時間已從6個月降為3個月記者許正宏／攝影

為了避免資源被濫用，下半年新青安屆期後，政府研議中的2.0版，據傳將限縮申請條件和方案，包括取消部分利率補貼，縮短寬限期，以及「80條款」增設申請人年齡和借款年期的條件，若想要申請40年期方案，等於間接限制申請者的年齡須在40歲以下。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，目前傳出的新青安2.0版，除了貸款額度有機會維持上限1,000萬元外，其餘條件幾乎打回原形，等於回歸2023年之前的青年安心成家貸款，銀行針對收入審查和方案條件也從嚴認定，雖可避免青年為了搶優惠而墊腳買房，但由於新方案與一般銀行首購方案的差異性縮小，刺激購屋的誘因也減少，因此下半年青年購屋狀況應該會暫時進入一個冷靜期。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，新青安額度1,000萬元，促使市場上1,200萬元左右的物件熱銷，所以新方案若確定朝舊青安回歸，利率補貼的誘因降低，低總價小宅的銷售速度將放緩，而收入穩定的雙薪家庭仍是剛需，也較有穩定付貸能力，因此中坪數的家庭宅可望逐漸回歸主流。

此外，陳定中表示，若新青安2.0版於近期拍板公告，由於現行的新青安的整體條件優於2.0方案，因此有機會出現一波搶搭新青安末班車的上車潮。尤其是近期正在看房的買方，若想爭取長寬限期，以及年齡較大的購屋者，在新青安屆滿前盡速申辦的動機更大，可望在政策異動前，促進一波短期交易量。

新青安

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