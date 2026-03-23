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新青安7月喊卡 截至1月已撥貸15萬戶、平均每戶貸款777萬元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
現行新青安即將在今年七月截止，新青安2.0版恐怕條件都大縮水。本報資料照片
現行新青安即將在今年七月截止，新青安2.0版恐怕條件都大縮水。本報資料照片

央行對換屋族鬆手，提高貸款成數到六成，不過現行新青安即將在今年七月截止，新青安2.0版恐怕條件都大縮水。觀察財政部推動青年安心成家貸款方案從2010年起已有三波，方案名稱相同，但內容與時俱進，額度最早僅500萬元，最長30年期，寬限期三年；2016年額度提高至800萬，其餘條件相同；直到2023年額度再提高到1,000萬元，最長年期更長達40年，寬限期上限也加長到五年，掀起申請熱潮。

累計至2026年1月，撥貸總金額達1兆1,863億元，已有15萬2,621戶撥貸，三年下來平均每月有5,087戶申請，以目前的數量估算平均撥貸金額777.3萬元，比起第一波每月三千戶的申請量，或是第二波的每月兩千戶申請量，政策性優貸不論是方案條件，申請熱度或撥貸狀況，都是以2023年推動的新青安版本最亮眼。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，2010年至2023年七月之前的青年安心成家前兩波方案，也就是俗稱舊青安，由於方案本身和當時其他銀行的首貸方案相差不遠，加上可貸額度不足以負擔大部分房款，通常申貸人需要另外以公股銀行其他貸款方案補足，有時和民間銀行祭出的優惠方案相比，差異不大，一次貸足還比較省時省事，因此前兩波的青安貸款雖有助小資購屋，但並未掀起瘋狂購屋潮。

而2023年祭出的新青安寬限期最多可達五年，和現行房地合一稅持有滿5年的輕稅設計契合，可使稅率從35%降20%；若再多持有一年，有機會符合自用住宅持有滿六年後出售，可享400萬元免稅額，引發首購族善用寬限期，「繳息不繳本撐五年」的槓桿操作念頭，掀起大量購屋潮。

為了避免資源被濫用，下半年新青安屆期後，政府研議中的2.0版，據傳將限縮申請條件和方案，包括取消部分利率補貼，縮短寬限期，以及「80條款」增設申請人年齡和借款年期的條件，若想要申請40年期方案，等於間接限制申請者的年齡須在40歲以下。

財政部推動青年安心成家貸款方案從2010年起已有三波，方案名稱相同，但內容與時俱進，額度最早僅500萬元，最長30年期，寬限期三年；2016年額度提高至800萬，其餘條件相同；直到2023年額度再提高到1,000萬元，最長年期更長達40年，寬限期上限也加長到五年，掀起申請熱潮，三年下來平均每月有5,087戶申請，以目前的數量估算平均撥貸金額777.3萬元，比起第一波每月三千戶的申請量，或是第二波的每月兩千戶申請量，政策性優貸不論是方案條件，申請熱度或撥貸狀況，都是以2023年推動的新青安版本最亮眼。
財政部推動青年安心成家貸款方案從2010年起已有三波，方案名稱相同，但內容與時俱進，額度最早僅500萬元，最長30年期，寬限期三年；2016年額度提高至800萬，其餘條件相同；直到2023年額度再提高到1,000萬元，最長年期更長達40年，寬限期上限也加長到五年，掀起申請熱潮，三年下來平均每月有5,087戶申請，以目前的數量估算平均撥貸金額777.3萬元，比起第一波每月三千戶的申請量，或是第二波的每月兩千戶申請量，政策性優貸不論是方案條件，申請熱度或撥貸狀況，都是以2023年推動的新青安版本最亮眼。

房地合一稅 央行 財政部 新青安

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