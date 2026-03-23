中裕 TMB-365/380 臨床2b進度超前 全球唯一免篩選優勢引國際授權關注

中裕（4147）23日宣布，長效型 HIV 雙抗體組合療法 TMB-365/380 臨床2b收案進度超前。目前進展順利，已有病患完成第二針注射，初步效果完全符合公司預期。由於該長效組合療法具備極為廣泛的病患適用性，其獨特的市場定位已引起多家國際潛在授權公司的高度興趣與密切關注。

根據最新臨床研究數據比較，中裕的TMB-365/380 展現出顯著的競爭優勢。目前大藥廠吉立德醫藥（Gilead ）研發中的長效組合LEN+ TAB+ ZAB雖採每半年給藥一次的設計，但受限於廣譜中和抗體（bNAbs）的敏感性限制，受試者必須通過兩種 bNAbs 的敏感性測試（IC90 ≤ 2ug/mL），導致其臨床篩除率高達約 50%。

相比之下，中裕的TMB-365/380組合完全不需進行藥物敏感性測試即可給藥，是目前全球唯一免篩選的長效療法。這意味能覆蓋更廣泛的病患群體，有效解決了競爭對手因篩除率過高而無法服務近半數病患的限制。

優異臨床表現與市場潛力：在臨床數據方面，TMB-365/380 在臨床2a第 24 週的數據顯示，病毒學失敗比例（VF）為 0%，且 94% 的受試者維持病毒量 < 50 c/mL 的優異療效。

此外，該療法在安全性上也表現出色，相較於其他長效療法（如 Cabenuva）高達 80% 的注射部位疼痛率，TMB-365/380的注射痛感極少，且無嚴重不良事件。

中裕表示，該公司瞄準主流市場，年銷售峰值預估達 30-40億美元的抗愛滋病藥物市場， 中裕正將產品定位從「末線救命藥」轉向提升「生活品質」的一線維持療法，目標市場從僅占 HIV人口的5%擴大至50%的廣大受抑制患者族群。隨著臨床 2b 收案進度超前，公司預計 TMB-365/380 將能加速與國際大廠進行授權或各種合作模式的談判。