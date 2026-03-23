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台中國際會展中心今開幕…二期展館明年動工 未來總攤位數達4460個

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中國際會展中心今開幕，市長盧秀燕也宣布二期展館也會立即隨之進行。記者黃寅／攝影
台中國際會展中心今開幕，市長盧秀燕也宣布二期展館也會立即隨之進行。記者黃寅／攝影

台中國際會展中心今開幕，市長盧秀燕也宣布二期展館也會立即隨之進行。經濟發展局指出，預計工程明年動工，工期6年，可再增加約2100個攤位，連同一期現有攤位數，總攤位數可達到4460個，進一步擴大展會規模與國際盛會承接量能。

經發局說，今天開幕的一期展館採「展覽館」加「會議中心」雙核心設計，可容納約1萬2600人。場館中央設有半開放式「Tree Gate大樹之門」，兼具人流轉換、觀展動線與市民休憩功能。展覽館具備5噸高載重地坪、12米挑高空間及可直通四樓展場的專用車道，室內外合計提供2360個攤位。

會議中心則採彈性隔間設計，結合中央廚房，可支援近5千席大型會議與宴會需求，全面符合國際展會規格。去年10月啟用即展現強勁市場吸引力，試營運期間已吸引超過40萬人次觀展，創造逾15億元商機。

經發局強調，未來將持續推動會展中心第二期工程，進一步擴大展會規模與國際盛會承接量能。同時，市府將整合交通、旅宿與城市行銷資源，打造台中國際會展中心成為串聯「展覽、會議、產業合作與城市品牌」的核心平台，持續深化國際連結，推動產業升級與城市發展，讓台中站穩全球會展版圖，成為亞洲重要的會展新城市。

經發局說，二期展館位於東側展館南北兩側，東鄰中科路、西鄰凱旋路，基地面積3.58 公頃，已經行政院核定。中央（經濟部）全額負擔約 60.31 億元 興建經費，市府則提供價值約 105.8 億元的土地（設定地上權 70 年）配合開發。今年進行設計、發包，明年動工，預計花６年時間興建。西側展館分為 A、C 棟，具上、下層可獨立運作之展覽館，定位即為專業精密機械展覽中心，空間規畫符合工具機展覽需求。

二期展館位於東側展館南北兩側，東鄰中科路、西鄰凱旋路，基地面積3.58 公頃。圖／台中市政府提供
二期展館位於東側展館南北兩側，東鄰中科路、西鄰凱旋路，基地面積3.58 公頃。圖／台中市政府提供

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