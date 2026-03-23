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中工新總座未簽去年財報 小股東黃文泰：是不敢簽？還是不能簽？

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中工小股東黃文泰向金管會、證期局、證交所和投保中心檢舉，質疑中工新任總經理未簽財報，是不敢簽？還是不能簽？黃文泰／提供
中工小股東黃文泰向金管會、證期局、證交所和投保中心檢舉，質疑中工新任總經理未簽財報，是不敢簽？還是不能簽？黃文泰／提供

中華工程（2515）再爆公司治理爭議。中工小股東黃文泰正式向金管會、證期局、證交所和投保中心檢舉，質疑公司前總經理周志明升任董事長、由蘇麗梅接任總經理，並完成公告異動後，關鍵財務與內控文件仍由「總經理周志明」簽章，背後原因引發高度關注。黃文泰質疑「是不敢簽？還是不能簽？」

公開資訊顯示，中工於2026年2月10日完成總經理異動，發布公告，但3月12日中工簽署「內部控制制度聲明書」與財務報告等相關文件，以及3月16日公告的年度財務報告，總經理欄均仍由前任總經理周志明簽章。

黃文泰指出，依據法規，財務報告及內部控制制度聲明書應由現任經理人簽署，但本案真正引發關注的不只是程序問題，而是更根本的疑問是現任總經理，為何沒有簽？

他提出一連串質疑：是否現任總經理尚未實際掌握公司財務狀況？是否財務報告內容存在疑義，導致不願或無法簽署？是否內部控制制度之執行或評估存在問題？

黃文泰說，上述問題，直接關係到中工資訊揭露的完整性與投資人判斷基礎，財務報告與內部控制制度聲明書是上市公司對外揭露最核心的資訊，若關鍵文件之簽章出現異常安排，且未有合理說明，可能動搖市場信賴基礎，對全體股東權益造成重大影響。

針對中工公司這些重大疑義，小股東黃文泰呼籲，主管機關應高度重視，並儘速查明相關事實，確保資訊揭露制度正常運作，維護資本市場的公信力。

中工小股東黃文泰向金管會、證期局、證交所和投保中心檢舉，中工新任總經理未簽財報，質疑新總座是不敢簽？還是不能簽？黃文泰／提供
中工小股東黃文泰向金管會、證期局、證交所和投保中心檢舉，中工新任總經理未簽財報，質疑新總座是不敢簽？還是不能簽？黃文泰／提供

中工於2026年2月10日公告完成總經理異動(圖)，但之後簽署「內部控制制度聲明書」與財務報告等文件，總經理欄均仍由前任總經理周志明簽章。照片來源：公開資訊觀測站
中工於2026年2月10日公告完成總經理異動(圖)，但之後簽署「內部控制制度聲明書」與財務報告等文件，總經理欄均仍由前任總經理周志明簽章。照片來源：公開資訊觀測站

中工於2026年2月10日公告完成總經理異動，但之後簽署「內部控制制度聲明書」與財務報告等文件，總經理欄均仍由前任總經理周志明簽章。照片來源：公開資訊觀測站
中工於2026年2月10日公告完成總經理異動，但之後簽署「內部控制制度聲明書」與財務報告等文件，總經理欄均仍由前任總經理周志明簽章。照片來源：公開資訊觀測站

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