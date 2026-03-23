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小股東疑新總座未簽2025年財報、爆公司治理問題 中工回應了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中華工程公司前總經理周志明升任董事長。記者朱曼寧／攝影
中華工程公司前總經理周志明升任董事長。記者朱曼寧／攝影

中華工程（2515）爆公司治理爭議。中工股東黃文泰正式向金管會、證期局、證交所和投保中心檢舉，質疑公司前總經理周志明升任董事長、由蘇麗梅接任總經理，並完成公告異動後，關鍵財務與內控文件仍由「總經理周志明」簽章，背後原因引發高度關注，並引發小股東黃文泰質疑，「是不敢簽？還是不能簽？」

對此，中華工程指出，中工2025年度財務報告業已經會計師查核並完成簽證程序。

中工強調，考量公司新任總經理蘇麗梅是於2026年2月10日就任，爰2025年度財報由前任董事長兼總經理周志明依權責完成簽認，並出具內控制制度聲明書且相關作業並無法令明文規定，程序上符合公司治理，並無違失。

證交所 股東 金管會 中工 總經理

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