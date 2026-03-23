小股東疑新總座未簽2025年財報、爆公司治理問題 中工回應了

央行對換屋族鬆手，提高貸款成數到六成，不過現行新青安即將在今年七月截止，新青安2.0版恐怕條件都大縮水。觀察財政部推動青年安心成家貸款方案從2010年起已有三波，方案名稱相同，但內容與時俱進，額度最早僅500萬元，最長30年期，寬限期三年；2016年額度提高至800萬，其餘條件相同；直到2023年額度再提高到1,000萬元，最長年期更長達40年，寬限期上限也加長到五年，掀起申請熱潮。

2026-03-23 15:46