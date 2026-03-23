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烘焙國家隊選拔前哨戰啟動！ 2026 UniBread 烘焙王大賽報名開跑

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

適逢 3 月台北國際烘焙展開展，在產業話題最熱絡的「烘焙月」，2026 UniBread 烘焙王麵包大賽也正式啟動報名，為爭奪全台最高 50 萬獎金的烘焙技術競賽，也是代表台灣征戰 2027 年第 11 屆法國 MONDIAL DU PAIN（世界麵包大賽）的國家隊選秀前哨戰。隨著台灣烘焙選手近年在國際舞台屢創佳績，本屆賽事全面升級，將從全台烘焙好手中選拔出具備全能技術與國際領導力的「烘焙之王」。

UniBread 烘焙王麵包大賽由統一企業、統清(股)公司及高雄市台灣麵包大使協會共同主辦，法國在台協會商務處協辦，自2018年起即作為世界麵包大賽台灣代表選拔賽，持續建立台灣烘焙職人邁向國際舞台的重要平台。今年賽事以「王者誕生」為核心精神，透過與國際賽事接軌的競賽規格與外籍評審制度，尋找能代表台灣站上世界舞台的烘焙王者。

主辦單位統一企業表示，UniBread烘焙王麵包大賽不只是一場比賽，而是台灣烘焙王者誕生的舞台。我們希望透過這個平台，選出能代表台灣站上世界舞台的烘焙職人，讓世界看見台灣烘焙的實力。

有別於一般個人賽，UniBread 烘焙王大賽完美復刻國際賽事的「大師與助手」模式。這不僅是技巧的展現，更是台灣烘焙界最重要的師徒精神。參賽選手在動態決賽中必須帶領一名助手，在 8.5 小時的極高壓環境下共同完成七大類共 17 款烘焙作品。這不僅考驗選手個人的工藝實力，更著重於經驗的傳遞與團隊默契，象徵台灣烘焙職人精神在世代之間的接力延續。

今年挑戰這張國際門票的難度堪稱史上最高，本屆賽事規格比照世界麵包大賽新制，升級後的規格直指國際天花板，針對全能型選手進行「魔鬼級」考驗。第一階段的書面審查到靜態初賽，選手需精準掌握長棍麵包、健康營養麵包、摺疊裹油麵糰麵包與布里歐麵包四大類別共12款烘焙作品，以及1款小型立體藝術麵包。而入選最終晉級決賽的 6 位強者，更須在限時內現場創作以「四季」為主題的大型立體藝術麵包，且規定作品本體及底座皆須在比賽現場從零開始製作，挑戰選手對結構美學與時間管理的極致極限。

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